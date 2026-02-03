松阪競輪ナイターＦＩ「究極ブランドまつぶた杯 松浦武四郎賞 中京スポーツ賞」は最終日の３日、１２ＲでＳ級決勝戦が行われた。レースは先行した坂井洋の番手から小林泰正（３１＝群馬）が突き抜けて今期初Ｖ。１０Ｒガールズ決勝は仲沢春香（２４＝福井）、１１ＲのＡ級決勝は小西晴己（２３＝三重）がそれぞれ制した。

今節は３走すべて目標が付く珍しいシリーズとなった。「珍しいですね。やっぱり自力を出したい」と苦笑いを浮かべたが、決勝は執ようなけん制で手際よく番手の仕事をこなし、好展開をモノにした。

「普段、自力なので先頭の気持ちが分かる。番手を回った時にどう自分が走れるかですね。初日の反省もあったし」

伏線は初日特選の内容にあった。決勝と同様に坂井の先行を利して１着を取ったが、３番手の成田和也を連れ込むことができなかった。先頭の頑張りに応えるにはラインで決めることが一番。その反省を生かした決勝では、再び後ろを固めた成田とのワンツーで修正力を示した。

「よかった！ 前回から使う新車がいい感じだし、このまま全日本選抜まで行きたい。ラインのレースができるように！」。変幻自在の立ち回りに磨きをかけ、今期一発目の特別戦線へ向けて万全の状態で挑む。