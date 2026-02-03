山下美月「我が家のお友達たち」公開にファン驚き「大量だけど一部なの？」「すごい部屋」
【モデルプレス＝2026/02/03】元乃木坂46で女優の山下美月が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。「我が家のお友達たち」を公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳元乃木坂人気メン「すごい部屋」と話題の一角
山下は「我が家のお友達たち（一部です）」と添え、白い壁に囲まれ多くのぬいぐるみが積まれた部屋の一角を動画で映した。そこには、イラストレーターのナガノ氏による漫画作品「ちいかわ」のキャラクターや、イラストレーター・可哀想に！によるキャラクター「おぱんちゅうさぎ」、サンリオキャラクターの「ポムポムプリン」といったグッズのほか、お笑いコンビ・バナナマンのグッズなども置かれている。
この投稿には「めっちゃ大量だけど一部なの？」「可愛すぎる」「すごい部屋」「バナナマンさんもいて素敵！」「こんなに集めてるのびっくり」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆山下美月「我が家のお友達たち」公開
◆山下美月の投稿に反響
