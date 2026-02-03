日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二会長（５５）、伊藤拓摩強化委員長（４３）は３日、男子日本代表監督のトム・ホーバス氏（５９）との契約終了、今後の強化体制に関する記者会見を都内で行った。バスケ協会を巡っては八村塁（２７）＝レイカーズ＝が男子のコーチ人事に苦言を呈し騒動に発展したが新人事とは無関係と強調。新監督にはＢ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）がチームと兼任で就任し、結果として八村が望んだプロチームのコーチ陣らによる新体制が組まれた。

ホーバス氏の“電撃退任”発表から一夜明け、会見した島田会長は「できる限り、事実に基づいてお伝えしたい」と前置きした上で退任は契約終了に伴うものだったと強調した。

２４年パリ五輪終了後、ホーバス体制で２８年ロサンゼルス五輪へ向け再出発していたが、昨年３月に「ＪＢＡとして代表強化の在り方などを整理する」とし、秋以降の方針を変更していた。今年１月にホーバス氏に方針を説明したが、「そこで双方の考えに相違がありました」と島田会長。議論を進めたが「方針の修正をお願いすることは、コーチとしての本質に対して一定の変革を強いる部分もあり、リスペクトに欠けているのではないか」と、契約終了の判断となったとした。

２４年１１月に八村が「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人にやってほしかった。残念」と発言。２１年東京五輪銀メダルなど女子で大きな貢献を残したホーバス体制に苦言を呈した。人事に影響した可能性について、島田会長は「直接的ではない」と強調。「優先するのは日本バスケ界を前に進めていくこと」と示した。

結果的には新体制は、八村が望んだ男子のプロの指導者で組閣された。後任の新監督にＢ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任。ＮＢＡニューヨーク・ニックスで日本人初のアシスタントコーチを務めた吉本泰輔氏（４４）も入った。特筆すべきは、１９〜２３年に八村が在籍していたウィザーズでアシスタントコーチを務めていた恩師的存在のライアン・リッチマン氏（３６）＝Ｂ１三河ＨＣ＝を起用したことだ。

八村の“受け入れ態勢”も万全。桶谷氏は協会を通じ「先人が築いてくれた土台を踏襲しながら、日本代表が常に世界の第一線の国々と肩を並べられるようなチーム創りを、選手、スタッフとともに成し遂げたい」とコメントを寄せた。

新体制は２６日と３月１日は２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）からスタート。２４年７月のパリ五輪以来、代表活動から遠ざかっている八村の合流については「最強ジャパンで臨むと言っている以上、当然お願いをしていくスタンス」と島田会長。２８年ロス五輪へ、仕切り直す。（手島 莉子）

◆桶谷 大（おけたに・まさる）１９７７年１２月２３日生まれ。京都府出身。４８歳。現Ｂ１琉球ＨＣ。京都府立朱雀高卒業後、コーチングを学ぶために米アリゾナ州立大に留学し、０５年に帰国。前身のｂｊリーグ、現Ｂリーグで指導歴２１年目。６クラブ目を指揮した琉球では２１年シーズンでの初優勝に導いた。

◆ライアン・リッチマン１９８９年６月１６日生まれ。米コネチカット州出身。現Ｂ１三河ＨＣ。ＮＢＡで１３〜１６年にワシントン・ウィザーズでアシスタント・ビデオコーディネーター、１６〜１９年にワシントン・ウィザーズで育成担当、戦術・分析コーチを経て２０〜２３年にアシスタントコーチ。

◆吉本 泰輔（よしもと・だいすけ）１９８１年５月２３日生まれ。大阪出身。４４歳。大商学園高卒業後、渡米。２０１１年からＮＢＡで活動し、拠点は米国。２１年にニューヨーク・ニックスで日本人初のアシスタントコーチに就任。