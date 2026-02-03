モデルでタレントの谷まりあが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。大学浪人時代の２つの夢をかなえたことを明かす一幕があった。

今回は「浪人を乗り越えた有名人」。１年の浪人生活を経て早大商学部に進学した谷は「浪人中は塾に行ってたんで。基本的に月曜から土曜までは塾に行ってたんですね」と話し出すと「塾の休憩時間に大好きだった『ＶｉＶｉ』って雑誌があって。読んでるうちに段々『なんで、私、ここにいないんだろう？』って思うようになってきて」と続けた。

「で、『ここにいつか絶対に出る！』って決めて。休憩時間は雑誌を見ながら、自分だったら、どういうポージングをするかなっていうことを考えながら勉強してました」と続けると「結果、受験が終わって『ＶｉＶｉ』のモデルになれました。夢がかないました」と笑顔で振り返った。

さらに「もう１個あって。私、テレビは『世界の果てまでイッテＱ！』が大好きなんです。イモト（アヤコ）さんが大好きでイモトさんを見て頑張ってたら、気付いたら哲ちゃん（出川哲朗）と（出川ガールズとして）海外に行ってました。夢がかないました。浪人時代にかなり強く念じてました」と、こちらも笑顔で明かしていた。