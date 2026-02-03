俳優の吉岡里帆さん（33）が3日、宝くじのイベントに妻夫木聡さん（45）とともに登場。川柳を披露しました。

CMで共演している兄役の妻夫木さんと一緒に『バレンタインジャンボ宝くじ』『バレンタインジャンボミニ』の発売記念イベントに登場した吉岡さん。新CMで川柳が披露されていることやバレンタインが近づいているということで、“お互いへの思い”を川柳につづりました。

最初に吉岡さんが『ありがとう 兄ちゃんがいる それだけで』と川柳を披露。「私今回5パターンくらい川柳を作りまして、いくつ作っても兄ちゃんへの感謝の思いとこれまでの歴史みたいなのがすごい思い浮かんで“なんてまとめたらこの思いは伝えられるのか？”と思って」と感謝を伝えました。

続いて、妻夫木さんは『お兄ちゃん 慕われ歓喜も チョコはなし』と川柳を発表。吉岡さんは「痛いところ突かれましたね…お見事！」と反応しました。

妻夫木さんは川柳について「僕もね3パターンくらい考えたんですけど、基本的にネガティブな感じの川柳でしたね。結構長いですよ、僕たちの歴史は」とコメント。

吉岡さんは「私も何回か考えたんですけど“こっぱずい”んですよね。今更チョコわたすとかこっぱずすぎて…」と明かしました。すると妻夫木さんは「当然本命（チョコ）はないですよ、“きょうだい”だしね」と前置きしながらも「義理もねえのか！」と冗談交じりにトーク。

吉岡さんが「事務所さんに（チョコを）郵送しようかな」と話すと、妻夫木さんは「手渡せよ！」とツッコミを入れ、笑いを誘いました。