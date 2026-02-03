現在TVerにて第1話から第4話が配信中のドラマ『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）より、竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知のコメントが公開された。

参考：竹内涼真、俳優として「ピュアでいたい」理由 子役たちとの現場で見つめ直した原点

本作は、小学校時代の“誰にも言えない秘密”を共有する4人の同級生が、23年前に埋めたはずの拳銃を使用した殺人事件が発生したことで再会することから始まるヒューマンラブミステリー。

シリアスな物語とは裏腹に、撮影現場は和やかな雰囲気の様子。渡辺が「瀬戸さんが口火を切ってくれるイメージ」と語ると、竹内も「『瀬戸さん待ち』という感じ」と同意する。一方で、竹内は共演者との距離感について「今回はあえて詰めないようにしているのかな」と井上に指摘されると、「なぜかこうなってしまって……。もどかしい！」と役柄の影響で自然と抑えている現状を明かした。

自身の役柄について、刑事・飛奈淳一役の竹内は「『この人は何と闘っていて、何に追われているんだろう』と考えながら見てもらうのが面白いキャラクター」と分析。ヒロイン・岩本万季子役の井上は「『この子には幸せになってほしい。私が絶対に守る』と思っている」と息子への強い想いを持っているキャラクターだと解説。また、一級建築士・清原圭介役の瀬戸は「周りに言っていないことがたくさんある」、佐久間直人役の渡辺は「自分自身に負荷をかけて、無理した状態を保ったまま生きている」とそれぞれのキャラクターが抱える闇や苦悩について明かした。

第4話以降の展開について竹内は、「僕らがずっと隠し続けているものや小さな嘘が少しずつ崩壊していきます」とコメント。「『この人、もしかしたらほころびが見えてきたかも』と、想像しながら見てもらえるとより面白いかもしれません」と注目ポイントを挙げた。

竹内涼真×井上真央×瀬戸康史×渡辺大知 コメント●撮影現場の雰囲気について渡辺：瀬戸さんが口火を切ってくれるイメージがあります（笑）。まず第一声に、何かを言ってくれる。竹内：「瀬戸さん待ち」という感じですね（笑）。井上：涼真くんは人との距離を詰めるのが上手だと思うんです。でも、今回はあえて詰めないようにしているのかな。竹内：でも、そういうわけでもないんですよ。なぜかこうなってしまって……。もどかしい！ もちろん今の関係でしっくりきているし、我慢しているわけでもなくて。今回の現場は自然と抑えられていてもどかしいんですよね。

●演じる役柄と注目ポイント竹内：僕が演じるのは刑事・飛奈淳一です。注目していると、何かを隠して生きていることに気づくと思います。井上：私は美容師の岩本万季子を演じます。「我が子だから守りたい」だけでなく、自分自身の過去や経験も含めて「この子には幸せになってほしい。私が絶対に守る」と思っているんですよね。瀬戸：僕が演じる清原圭介は、三人とはまた違った「ある過去」を背負って生きています。周りに言っていないことがたくさんあるし、後回しにしてしまう……（笑）。渡辺：僕は「サクマ土地開発」で専務を務める佐久間直人を演じます。自分自身に負荷をかけて、無理した状態を保ったまま生きているのが直人です。

●繰り返し観てほしいシーン瀬戸：四人でいるとき、淳一と圭介、圭介と直人といった一対一のときなど、その時々で話している内容や表情が変わっています。渡辺：台本を読んだときから楽しみだったのが、お葬式後の四人のシーン（第2話）です。みんなでしゃべっているうちに、つい昔に戻ってしまうんですよね。井上：（過去パートの）子どもたちが出てくるシーンはいいですよね。子どもたちを見ていると、「淳一は本当にまっすぐ成長したんだな」と感じます。竹内：幼少期の僕たちを演じてくれている俳優さんが素晴らしいんです。はっきりとは分からないのですが、どこかリンクするんですよ。

（文＝リアルサウンド編集部）