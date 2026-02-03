日経225先物：3日22時＝140円安、5万4480円
3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円安の5万4480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては240.66円安。出来高は4419枚となっている。
TOPIX先物期近は3634.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.34ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54480 -140 4419
日経225mini 54485 -135 85189
TOPIX先物 3634.5 -11 5410
JPX日経400先物 32750 -170 344
グロース指数先物 699 -2 301
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース