　3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比140円安の5万4480円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては240.66円安。出来高は4419枚となっている。

　TOPIX先物期近は3634.5ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.34ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54480　　　　　-140　　　　4419
日経225mini 　　　　　　 54485　　　　　-135　　　 85189
TOPIX先物 　　　　　　　3634.5　　　　　 -11　　　　5410
JPX日経400先物　　　　　 32750　　　　　-170　　　　 344
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-2　　　　 301
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース