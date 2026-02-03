2026年1月14日（水）から2月14日（土）まで、『大丸札幌店』内にある北海道発・キャラメルミルクスイーツ専門店『BLUE POND（ブルーポンド）』にて、バレンタインシーズン限定の『キャラメルフロマージュ（ショコラグレーズ）』が販売されています。

2025年10月、『大丸札幌店』に誕生したキャラメルミルクスイーツ専門店『BLUE POND』は、北海道生乳使用のキャラメルと香ばしいクリスピー生地をかけ合わせ、世界中でここだけのキャラメルミルクスイーツを展開しています。そんな『BLUE POND』から、バレンタインシーズン限定で『キャラメルフロマージュ（ショコラグレーズ）』が新登場！

『キャラメルフロマージュ（ショコラグレーズ）』は、まるで、真冬の星空を深々と静まる水面が映しているかのような特別なフロマージュケーキです。

カーム角山グループの有機牛乳を使用した、口どけなめらかな北海道生乳のチーズムース。コクのある北海道バター使用のキャラメルソースをとろりと忍ばせて、ショコラの味わいでみずみずしく包み込まれています。100年の伝統を誇る町村農場の北海道バターを練りこんだザクザク食感のクリスピー生地が相性抜群です。

キャラメルフロマージュ（ショコラグレーズ）

販売期間：2026年1月14日（水）～2月14日（土）

販売時間：10:00～、17:00～ の2回販売

販売場所：大丸札幌店 地1階 BLUE POND 大丸札幌店

価格：2個入 1,512円

※1人2種、合計2箱まで（『ブルーポンド・キャラメルフロマージュ』『キャラメルフロマージュ（ショコラグレーズ）』の2種）

※価格は参考小売価格です

北海道Likers編集部のひとこと

キャラメルとろけるチーズムースが星空グラサージュショコラで包まれた、冬の星空を映すバレンタインチーズケーキが誕生！

北海道だけでしか味わえない、素材・製法にこだわり抜いたケーキは、誰に贈っても喜ばれること間違いなし◎

バレンタイン期間限定での登場なので、ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

