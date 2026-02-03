７人組アイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが３日、都内で行われた、新会社「株式会社アソビダス」の設立発表会に出席した。

同社は、グループが所属する芸能プロダクション「アソビシステム」が、投資会社「ミダスキャピタル」と共同設立。ＡＩなどを活用し、推し活ビジネスの包括支援することを目的としている。

グループとしては、これまでも同社のサービスである「オンライン特典会」や「オンラインくじ」といった活動で、全国のファンと交流を続けてきた。小川奈々子は「遠方の方ともつながれるのでとてもうれしいし、オンラインくじはファンの方がとても喜んでくれる大切なコミュニケーションの場になってます」と実感を込めた。

同社はそんな推し活の場となるプラットフォームをＡＩなどを活用して構築していき、「日本発の推し活文化を世界へ」拡大することを狙う。

この技術を用いて今後、グループとして挑戦したいことを問われると、村川緋杏は「私たちはＫＡＷＡＩＩ文化を世界に届けることが目標です」ときっぱり。「アソビダスのみなさまのお力をお借りいたしまして、世界中の皆さんの言葉や距離も超えていって、世界のみなさんと推し活を楽しめるような環境作りをして、ゆくゆくは私たちもワールドツアーに挑戦できるような、そんなアイドルになりたいです」と大きな野望を掲げた。