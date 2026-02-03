「毎日寒くてしんどい！」→【ワークマン】へ！ 一度履いたら手放せない「優秀レッグウェア」

厳しい寒さが続く今の季節、足元が冷えて辛い……。そんな悩みを解消するなら、保温性に優れたレッグウェアを取り入れてみて。今回は【ワークマン】から登場している、吸湿発熱機能や保温力を備えたメリノウールのソックスをピックアップ。柄やカラーのバリエーションが豊富にあり、思わず複数買いしたくなりそう。機能性もデザイン性も備えたレッグウェアは、毎日コーデで手放せなくなるかも。

防寒 & おしゃれ見え！ ジャカード柄ソックス

【ワークマン】「レディースシティメリノジャカードソックス 先丸1足」\399（税込）

保温力と吸湿発熱機能を備えた、寒さが厳しい今の時期に重宝しそうなメリノウールの靴下。消臭性も有しているので、靴を脱ぐ場面がある日でも頼れそうです。パッと目を引く華やかなジャカード柄とマルチカラーが、コーデのアクセントにもなってくれる予感。スニーカーと合わせたカジュアルコーデや、きれいめのローファーでクラシカルに仕上げるのも◎

レジャーシーンにも使いやすい厚手ソックス

【ワークマン】「レディーストレックメリノヘビーソックス 先丸1足」\1,080（税込）

よりしっかりと防寒したい冬のレジャーシーンには、「アウトドア向け厚手タイプ」（公式サイトより）のメリノウールソックスがぴったり。公式サイトでも「一度履いたら手放せない」と太鼓判を押しています。手持ちの服に合わせやすいシンプルなデザインで、デイリーにも活躍する予感。カラーは、アーモンド・ブルー・ベージュ・クロの4色を揃えています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M