全国ホールツアーの最終公演を行ったLIL　LEAGUEの（左から）岩城星那、山田晃大、百田隼麻、難波碧空、岡尾真虎、中村竜大

　「ＬＤＨ」所属の６人組グループ「ＬＩＬ　ＬＥＡＧＵＥ」が３日、東京ガーデンシアターで「ＬＩＬ　ＬＥＡＧＵＥ　ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ　２０２６“Ｗｏｎｄｅｒ　Ｉｓｌａｎｄ”」の最終公演を行った。

　約１年かけ構想し、６人が構成・演出を手掛けた。こだわり満載のセットリストをひっさげ、全国４都市４公演を回った。

　この日は、テーマ曲「Ｗｏｎｄｅｒ　Ｉｓｌａｎｄ」で開幕。中村竜大は「今日という一日が最高なものになるということをここに約束しましょう」と高らかに宣言した。「ビビデバビデブー」ではファンとコール＆レスポンスで一体感を高めた。

　６人は「今まで誰も見たことのない、新感覚エンターテインメント」を体現。歌唱パートに加え、演劇パートも取り入れていき、一つの物語を完成させていった。

　今ツアーは、事務所にとって６年に１度の祭典「ＬＤＨ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＹＥＡＲ　２０２６」の初陣を飾った。百田隼麻は「僕はもともとＬＤＨのファンだったので、そんな大切な年の一発目を僕たちが飾らせていただいていることはめちゃくちゃありがたい」と感謝。岡尾真虎も「一年通して作ってきたものを、たくさんの人にエンターテイメントとして届けることが出来てうれしい」と喜んだ。

　アンコールでは、来月４日リリースの２ｎｄアルバム「ＮＥＯＭＡＴＩＣ」のリード曲「ＬＩＬＭＡＴＩＣ」を初披露。６人の限界に挑んだツアーを大盛況のまま締めくくった。