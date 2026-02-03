【五輪①】野沢温泉村出身スキージャンプ丸山希選手27歳 ジャンプ界のニューヒロイン！金メダルに限りなく近い存在として急成長！初めて挑む五輪への思いは…「楽しんで金メダル！」
2月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピック。2日から県関係の注目選手を紹介していきます。１回目はスキージャンプ、下高井郡野沢温泉村出身の丸山希選手です。初めて挑むオリンピックで金メダル獲得を誓います。
いま、オリンピックで金メダルに限りなく近い存在として急成長を遂げるスキージャンプ界の“ニューヒロイン”
丸山希選手
「長野県の皆さんこんにちは。スキージャンプの丸山希です。いつもたくさんの応援ありがとうございます」
スキージャンプ丸山希選手
「北野建設のチームに入るまでは身近にオリンピック選手まさかメダリストと練習したことがなかったので自分の中ではすごくいい刺激をもらっています」
さらに、オリンピックシーズン前に丸山選手が取り組んだのは…。
スキージャンプ丸山希選手
「この夏から足の裏のポジションを見直し始めてそのトレーニングも少しずつ生きてきているかなと思います。これまではぼんやり全体に乗ってればいいやっていう感覚からしっかり足の裏に体重が落ちてるっていうのを分かるようになったかなとは思います」
去年11月のワールドカップ開幕戦。丸山選手は初優勝を飾ると開幕3連勝！今シーズンここまで6勝を挙げ、総合2位につけています。『足の裏』を意識したトレーニングで、滑走姿勢がより低くなり助走スピードと飛距離のアップにつながりました。そして…。
丸山希選手
「野沢温泉にはたくさんのオリンピック選手がいますし小さい時から憧れ続けた先輩たちとこうして同じオリンピックの舞台に立てるっていうこともワクワクしています」
スキージャンプ女子の日本代表に初選出されました。飛躍のシーズンに挑む初めてのオリンピック。その胸中は…。
丸山希選手
「楽しんで金メダル！！」
丸山希選手
「オリンピックの舞台で楽しんでたくさんの方に恩返しができるようにジャンプしたいと思います。応援よろしくお願いします」
■■■
スキージャンプ女子、試合日程です。
丸山選手の初戦は、日本時間の２月8日午前2時45分からノーマルヒルが行われます。その他、10日に混合団体。16日にラージヒルと続きます。