藤原紀香さん（54）、剛力彩芽さん（33）、高島礼子さん（61） がトリプル主演が務める舞台 『メイジ・ザ・キャッツアイ』が、約2年半ぶりに東京・明治座など3都市で再演されることが発表されました。

北条司さんの原作漫画『キャッツ♥アイ』を、明治時代に置き換え上演される今回の舞台。主人公となる怪盗キャッツアイの三姉妹を前回に引き続き、来生瞳を藤原さん、来生泪を高島さん、来生愛を剛力さんがそれぞれ演じます。

■藤原紀香「喜びと高揚を感じています！」

再び、『 メイジ・ザ・キャッツアイ 』が上演されることについて藤原さんは「舞台に参上できることに心からの喜びと高揚を感じています！」とし、「礼子姉さん、妹・彩芽ちゃん、そして新たな仲間とともに、カンパニー一丸となって、作品へのリスペクトと熱気を携え、さらに進化した舞台になるよう挑みます」と意気込みを明かしました。

また、藤原さんとともに主演を務める剛力さんは「帰ってまいります！ 大好きなお姉さまたち3姉妹でまた皆さまにお逢いできる幸せを噛み締めてますっ♡」、高島さんは「泪の妖艶な魅力や凛とした部分を磨いて、今まで以上に進化していきたいと思っています」と、それぞれコメントしました。