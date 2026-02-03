全国のリーディング上位騎手１４人が腕を競い合う「第２３回佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ」が２月３日、川崎競馬場の２レース（９、１１Ｒ）で争われ、ＪＲＡの戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が第１戦のテンダリー（２番人気）で勝利、第２戦のジャスパースパーク（３番人気）で２着となり、総合８８ポイントとして３度目の優勝。優勝賞金２００万円を獲得した。

初出場の小牧太騎手（兵庫）で６６ポイントで総合２位になり、賞金１００万円を獲得。３位は４６ポイントの石川倭騎手（ホッカイドウ）で賞金５０万円が贈られた。

小牧太騎手（兵庫＝総合２位）「（初出場）まさか佐々木竹見カップに乗れるなんて、思ってもみなかったので、うれしく思っています。１戦目（ファイヤーボール＝６着）で、もうちょっと前に行きたかったです。メインレース（スカイアクロス）で勝ったときに、すぐ横に戸崎君がいたので、これは勝っても２位だと思っていました。（戸崎君は）上手だから、しょうがないですよ」

石川倭騎手（ホッカイドウ＝総合３位）「すごいメンバーで胸を借りるつもりでレースに臨みました。３位に入ると思っていなかったので、ビックリしました」