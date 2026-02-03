１１年ぶりに日本球界に復帰した楽天・前田健太投手（３７）が３日、ブルペン入りし、全球種を解禁した。

今キャンプ２度目のブルペン。カーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームなど３０球を投じた。１日のブルペンでは直球系のみで、変化球を交えたことで調整のステップをさらに前進。「変化球も一通り持ってる球種は全て投げた。いい感覚で投げることができましたし、まだまだ精度はこれから上がっていくとは思うけど、現時点ではいい感じで投げることができてます」と汗をぬぐった。

同じスライダーでも曲がり幅や速さの異なる複数のものを投じた。「スライダーはサインで投げ分けるわけではなく、スライダーのサインで僕が投げ分ける。バッターによって、状況に応じて使い分ける。（捕手に）何回か受けてもらえばわかれば、問題はないと思います」と見据えた。

１月の自主トレ時には日本のボールへの適応を一つのポイントとして挙げていた右腕。「今日投げた段階では（ボールは）問題はないですけど、これから強度を上げていって仕上げていけたらいい」とさらなる向上を期した。