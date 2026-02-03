モデルで女優の谷まりあ（30）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。浪人時代の驚きの勉強法やモチベーションアップ術について語った。

「受験浪人した有名人SP」に登場。1浪して早大商学部に進学した谷は、月曜から土曜まで塾に通い、その塾は動画で授業するスタイルで、「授業見終わって、帰る時に頭の中でもう一回授業を再生して、先生と会話してました」と帰り道に復習していたことを明かした。MCの明石家さんまからは「頭の中にパナソニック入ってんのか、おまえ」とツッコミを受けた。

また、浪人生活のモチベーションアップする方法については、「休憩時間に大好きだった雑誌のViViをずっと読んでた」とし、「読んでるうちに、だんだん、なんで私ここにいないんだろうって思うようになってきて。ここに絶対出るって決めて、休憩時間は雑誌見ながら、自分だったらどういうポージングをするかなってことを考えながら勉強してました」と振り返った。

結果、受験終了後ViViのモデルに。さらには「テレビはイッテQが好きで、ずっとイモト（アヤコ）さんがずっと好きで。イモトさんを見て元気をもらっていたら、気づいたら“てっちゃん”と海外行ってました」と出川哲朗と海外ロケに行く現在に言及。浪人中に描いていた夢がかなったことを明かし、スタジオ出演者らを驚かせた。