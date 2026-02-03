これから何着る？可愛く着回せる「シンプルだけど違いがある」コート

どれにする？ コートの新名品

冬のオシャレを語るうえで、なくてはならない存在＝コート。どんな服にも、どんなシーンにも似合う、汎用性の高さが求められるアイテムだから「どう着るか」がセンスアップの分かれ道。配色やシルエット、こなし方に至るまで。ものではなく「考え方」でかえていく、選びや着方のヒントを凝縮。







体とコートの間に空気をはらむようなしなやかさ



しなやかさと立体感のどちらもかなえてくれるリバー仕立てのダブルメルトンが、気になるボディラインをめくらまし。白タートルや細身のレザーパンツへのハードルも下がる。 ベージュコート／サクラ（インターリブ）







マニッシュな顔立ちのコートならレディなだけじゃない強さもそなわる



ボトムを隠しすぎないミドル丈のコートだから、スカートの躍動感も自然と生きてくる。着くずしたシャツでいっそうのけだるさを。 ネイビーツイードコート（別注）／ティッカ/ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア）







丈も質感にも差をつけて奥行きを強化しながらスタイルよく



ひざ丈カーデの丈をのばすようにさらに長いコートで包み込む。脚が長く見えるよう、インナーに着たシャツのボタンを下だけ開けてウエスト位置も印象づければ完璧。 ブラウンツイードコート／TODAYFUL（Life’s 代官山店）







（コートのプライスなど詳細へ）

【全24スタイルの一覧】≫どこまでも「可愛く着回せる」コーディネートの「ラクになる」コートの新名品





