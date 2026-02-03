5人組歌い手グループ・すたぽらが1月31日、グループ初のホール公演『StarLight PolaRis One Man Live in パシフィコ横浜 Sirius / Orion』を開催。夢だった“ホール公演ソールドアウト”を達成し、5人体制で最後のステージを終えたメンバーからコメントが届きました。

本公演はメンバーであるReluさんの卒業を目前に控えた、“5人で立つ最後のホールライブ”。実際にファンの前でパフォーマンスをするのは、この日が最後ということで結成から約5年もの間、喜怒哀楽を共にし、切磋琢磨（せっさたくま）してきた5人での最後の姿を見届けようと、この日に行われた2公演はいずれもソールドアウトしました。会場は推しのメンバーカラーのペンライトや、光るリングをしたリスナーの姿で埋め尽くされていました。

■リスナーたちが曲を口ずさみながら開演を待つ

開演前に流れていたBGMは、すたぽらの初オリジナル曲『First Star』。思い入れの深いこの曲を口ずさみながら、いまかいまかと始まる時間を待つぽらりす（すたぽらファンの呼称）たち。会場のパシフィコ横浜国立大ホールには、すたぽらの5人がこれまで多くの笑顔をしっかりと届けてきたことが実感できる温かい空間が広がっていました。

そして開演時間となった瞬間に始まったのは、『きらきら星』をサンプリングしたライブリード曲の『大逆転』。5人がメンバーカラーの衣装に包まれて、生バンドの音をバックに歌い始めると、爆発音のような歓声が上がりました。大きなホールで、“君がいたから”とまっすぐな言葉で前に進むことができる理由を歌う歌詞は、すたぽらとリスナーの深いつながりを感じました。

リーダーのCoe.さんが「みんな行くよ！」とあおり始まった『Next Star』では、Coe.さんの歌い出しに合わせてほかの4人が連結しているような振り付けや、全員がマネできる手振りで一体感が生まれていきます。

■SiriusとOrionで異なる会場オリジナルメドレーを披露

それぞれの自己紹介や、コール＆レスポンスでさらに会場の温度を上げた後に始まったのは、『僕らのヒーロー大作戦！』。すたぽらの個性がぎゅっと詰まったこの曲をみんながとっても楽しそうに、じゃれ合う姿を見せながら披露。リスナーへとしっかりと届けたい手紙のような歌詞からは、強い愛を感じることができるといいます。

ステージ上で準備をし始めた瞬間から歓声が上がっていた『徹・底・てやんでい♪』では、かわいらしい振り付けに客席からは「かわいいー！」の声があふれ、さらにかわいいを極めた『おぎゃりたい！えぶりでい』では、キュートなポーズがたくさん飛び出し、リスナーたちはくぎ付けに。3次元の彼らも全力で振り切ってかわいいを表現し、リスナーたちの心をぎゅっとつかんでいました。

そしてこの日のために用意されたOrionメドレーで、『Stellar Jack』や『泡沫夢夜物語』『花束のような毎日を』などの人気曲を続々と歌い上げると、ステージにはイスが用意され、愛情が暴走していくホラーナンバー『U』がスタート。

Reluさんをセンターに、4人が囲むように膝をつき始まったこの曲は、ゆがんだ愛を描いたストーカーをテーマにした楽曲です。挑戦的な曲でありながら、表現力がしっかりとあるすたぽらだからこそ、恐怖心と真っすぐな愛をしっかりとパフォーマンスに反映し、まるでドラマを見ているかのような感覚に陥らせ、怖くて美しい楽曲をしっかりとドラマティックに届けました。

■リーダー・Coe. 5人体制最後の公演で語る現在の心境

高まっていく熱気をそのままの勢いで『Lovelight』を歌い上げたあと、Coe.さんはリスナーへの思いを言葉にしました。「僕たちすたぽらは5周年目です。本当に努力って報われないなって思ったことがたくさんありました。でも続けてこられたのは、みんながいたからだと思います」と語り、「今日で5人のライブは最後ということで、ホールライブまでたどり着き、次はアリーナ、ドームを目指そうと言いたいところなのですが、またすぐにホールやそれ以上の会場を大成功させられるかというと、難しい挑戦になると思います」と赤裸々に現状を吐露。

少し間があって、続けて「それでも僕たちはホールに帰ってくるし、またホールに来た時があらためてスタートラインだと思うので、そこから会場もレベルアップして、みんなとまだまだ見ていない景色をつかんでいきたいと思うので、支えてほしいです！」と正直に告白したCoe.さん。この決して飾ることのない、真っすぐさ、正直さも5人の魅力のひとつで、リスナーたちからは“もちろん”と答えるように、大きな歓声が上がりました。

そんなすたぽらとリスナーのいとおしい関係をReluさんが歌詞につづった『君から僕へ、僕から君へ。』が始まると、多くのリスナーたちがこらえきれずに涙を流し、中にはむせび泣きする人の姿もありました。その涙をかわかすかのような太陽のように温かく、さらに花束を渡すように歌う5人の歌は優しく響き渡り、楽曲が終わると温かい拍手で包まれました。

本編ラストの曲として選ばれたのは、2周年記念曲にして20曲目のオリジナル曲『RESTARTED』。たとえどんなことがあったとしても、走り続けるという意志が詰め込まれた楽曲が終わると、客席からリスナーたちの「ありがとう！」と叫ぶ声が何度も何度も響き渡っていました。

■“初挑戦”で“初披露” すたぽらの思い出が詰まった大切な曲『StarLight』

アンコールでは、すたぽらは初挑戦となる結成1周年記念楽曲『StarLight』をアカペラで披露。圧倒的な声量で、改めて感じずにはいられないボーカルそのものの素晴らしさ。この5人で最初で最後のハーモニーは、個性がまったく異なる、違う色の歌声が本当に美しく重なり最高のパフォーマンスとなりました。

またライブ恒例の記念撮影では、スタッフから愛のこもったホール公演を祝うケーキが届き、わちゃわちゃとうれしそうに話す姿はまさに、彼らの青春がそのまま映し出されたようでした。

最後の挨拶では、メンバーそれぞれが抱えている思いを正直に伝えていきました。くにさんは家族が初めてライブに来てくれたことを報告しつつ、5人で最後のライブということに触れると言葉に詰まり、「この5人が本当に大好きで…。いつまでも続けていたいなって今でも思うけど、みんな前を向いて頑張っているので、最後に僕の大好きなすたぽらを君に届けることができて安心しています」と涙ながらにコメント。

こったろさんは、すたぽらに人生を懸けて決断をし、辞めた会社の上司が来ていることを話し、Reluさんを優しく見ながら、「僕はこの先もすたぽらとしてみんなを引っ張っていきたいと思っているし、Reluが抜けた分もReluが作った曲を大きなステージで披露したいと思っています。そんなステージに会いに来てほしいです！」と叫びました。

■5人で最後のステージ メンバーそれぞれへ感謝を送る

如月ゆうさんはメンバーひとりひとりにメッセージを届け、最後はReluさんに「れるちが困っている時、どれだけ支えになってあげられたのかなとか、気づいてあげられたのかなって悔やむこともあるけど、ここまで続けていてくれてありがとう」と優しくメッセージを送りました。

そして最後にCoe.さんは一番大事なのはメンバーだと話し、「その一人の気持ちを踏みにじることはしたくないと思って、みんなで送ろうと決断しました」とリーダーとして、そして大切な友人としての決断だった事を明かすと「うまくいかない時は、僕がみんなの人生を変えてしまったのかなって不安に思ったんだけど、一緒に歩いてくれてありがとう」と涙を流しながら話すと、こったろさんから「これからも一緒に歩いて行こう」と言い、絆を確かめ合いました。するとReluさんは「ハグしたろ」と泣いているCoe.さんにハグをし、全員の心がひとつになったこの瞬間は忘れられないひとときとなりました。

そして「Reluはこのライブが最後になります。いままで、人生で自分がやりたいことをやりたいと言える環境にいなかったんですが、この活動をしていくなかで、Reluはずっと楽しいを追い続けることができました。すべてをみんなが肯定してくれて…それが勇気に変わっていったなって思います」とReluさん。

続けて「みんなの言葉でやりたい事に気づけたし、確実に成長させてくれたのはここにいるメンバーや、応援してくれるみんながいたからです。すたぽらでよかったなって思います」と話すとポロポロと涙があふれ、4人が包み込むようにReluさんを抱きしめると、「泣いちゃった！」とおちゃめな笑顔で話しました。

■“苦しさなんてもうどこにもない” Wアンコールではラストライブならではの演出

最後は、夢が夢じゃなくなる瞬間を歌う『Ray』を、そしてWアンコールでは、すたぽらの始まりの物語でもある『First Star』を、円になり、全員が目を合わせながら熱唱。この公演ではReluさんはもともと“苦しさなんていらないから 音楽で僕の存在証明を”と歌ってきたフレーズを、“苦しさなんてもうどこにもない 音楽で僕の存在証明を”と歌い替え、思いを込めていました。

この歌詞は楽曲の作者であるReluさんが、メンバーにグループとして活動を始めるときに実際に抱いていた思いを聞いて歌詞に落とし込んだもの。だからこそ、その変化はReluさんがすたぽらとして歩んできた時間の中で得た確かな答えであり、この活動を通して彼ら自身が変化してきた証のようにも感じられ、どこまでも真っすぐに歌う姿は、どこにいても誰もが見つけられる一番星のように輝いていました。

すたぽらの結成5周年記念日である4月2日、Reluさんはグループを卒業し、すたぽらは新体制となります。新たなスタートを切る5人が、この日の思い出や輝きを胸に、力強い一歩を踏み出すことができることを証明した、涙と笑顔と希望にあふれた1日でした。

■Coe.「自分でも驚くほど涙が止まらなくて」 5人での軌跡を思い出し涙

本当に素敵なライブだったと思います。

5人体制では最後のライブでしたが、これまで5人で積み重ねてきた時間や想いを、しっかりステージに出せた一日でした。

2部の終盤は自分でも驚くほど涙が止まらなくて、でもそれを素直に見せられたのも、この節目のライブだったからこそだと思います。

スタッフの皆さんもとても温かくて、準備期間から本番まで、毎日が楽しくて幸せな時間でした。

アカペラにも挑戦したり、今までに取り入れたことのない演出を取り入れたり、簡単ではなかったけれど、こだわって作れたライブでした。

この5人とぽらりすでここまで来られたこと、そしてこの時間を一緒に過ごしてくれたすべての人に、心から感謝しています。

本当にありがとうございました。

■“すたぽら・Relu”としてのラストライブを終えて「世界中であの瞬間は一番楽しい気持ちになってた」

パシフィコ横浜 Sirius Orionほんとにありがとうございました！

自分にとっては、すたぽらとして最後のライブだったので、とにかく悔いが残らないようにたくさん思いを届けよう！と思っていたのですが、いざライブが始まると「楽しいー！」という気持ちでいっぱいになってました。

きっと会場の中で、いや世界中であの瞬間は一番楽しい気持ちになってた人間だと思います笑

すたぽら初ホールライブ、ほんとに忘れられない一日になりました。

いっぱいいっぱいありがとうございました！

■くに、MCでは言葉をつまらせるも「笑顔で歌い切ることができて本当に良かった」

パシフィコ横浜 国立大ホールでのライブ、両部SOLD OUTという形で大成功をおさめることができ、本当によかったです！

ステージに立った瞬間、過去一の人数のぽらりすのみんなと、3階席まで広がる景色、そして大きな声援に正直実はとても緊張しました。でもメンバーの顔やリスナーさん一人ひとりの表情を見たら、自然と楽しむことができていました！

5人で行う最後のライブだと思うと、終盤は涙をこらえるのが大変でしたが、「ラストは笑顔で終わろう」と自分の中で決めていたので、最後に『First Star』を笑顔で歌い切ることができて本当に良かったです。

またダンスや歌の面でも自分自身の成長を強く感じられるライブになりましたし、スタッフさんやリスナーさんから「成長したね」と言ってもらえたことが大きな自信に繋がりました。

これからもすたぽらとして、そして個人としても、もっと成長していけるよう全力で頑張っていきたいです。

■こったろ「5人で立つ最後のライブだからこそ」 全力を出し切った1日

パシフィコ横浜は、挑戦と積み重ねの集大成でした。

ボイトレで高めてきた歌唱力、アカペラで広げた音域、ダンス練習や気を抜かず続けてきた筋トレ。

その過程はなかなか表に出せず、ずっとしゃがんでいるような気持ちで、もどかしさを抱えながら進んできました。

それでも5人で立つ最後のライブだからこそ、ずっと笑顔で終わりたいと思っていました。

今日、全てを乗せたパフォーマンスを全力で届けられて本当に幸せです。

このライブが、少しでも誰かの心を明るくできていたら嬉しいし、忘れられない一日になりました。

■如月ゆう「僕はここをゴールだとは思っていません」 パシフィコ横浜は最高の思い出のひとつ

パシフィコ横浜 国立大ホールでのライブ。

両部SOLD OUTという最高の形で迎えることができて、本当に嬉しかったです。

僕はここをゴールだとは思っていません。

ひとつの大きな節目として、成長してきた証として。最高の思い出のひとつとしてこのパシフィコ横浜ライブを終えられたのかなと思います。

次は一回り二回り大きく成長した自分をリスナーのみんなに届けられるようにこれからより一層精進していきます。応援よろしくお願いします！