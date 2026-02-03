タレント・俳優の矢部美穂さんが自身のインスタグラム・ストーリーズで、母親の文子さんが認知症と診断されたことを報告しました。



【写真を見る】【 矢部美穗 】母猜源劵泪洵瓩認知症と診断 スナック「YABEKE」は営業継続「昔のことはしっかりと覚えています」





矢部さんは「今日からYABEKE16周年が28日までありますが」と、母の文子さんが爛泪洵瓩鯡海瓩襯好淵奪のことを前置きしつつ「最近文子ママの様子が明らかにおかしいので昨日、妹が病院へ連れて行ってくれました」「昨日の診断でやはり認知症と言われてしまいました」と報告しました。

矢部さんによると「元々、脳梗塞を20年前に発症してそのあとは糖尿病でしたが」「最近、薬をやめていたとこもあり酷くなったのだと思います」と、原因を推測しています。そして「YABEKE」への来客に対し「お客様にはそこもご理解していただきながら」「文子ママを応援していただけると幸いです」と願いを伝えています。









矢部さんは母の文子さんについて「自宅で1人でいるとホームシックになると言われ」「1分前に伝えたことも忘れてしまい」「自分が薬を飲んだかもわからなくなっています」と、認知症の症状と思われることが複数出てきている様子を報告。しかしその一方で「昔のことはしっかりと覚えています」「YABEKEには文子ママは今は行きますので」「優しく接していただけると嬉しいです」と、牘超鳩兮貝瓩鯏舛┐討い泙后



【担当：芸能情報ステーション】