岩手県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「花巻市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、岩手県で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
回答者からは「肉関係が豪華で良いから」（60代女性／北海道）、「温泉宿ペアチケットなどあって魅力的」（20代男性／愛知県）、「農産物やお肉など、幅広い種類の返礼品がある点が魅力的だから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
2位：花巻市／68票2位は「花巻市」でした。岩手県のほぼ中央に位置する花巻市は、宮沢賢治ゆかりの地として知られており、観光地としても人気があります。ふるさと納税の返礼品は、りんごや米、ワイン、地元の工芸品など幅広いラインアップで、地域の魅力が詰まっています。
1位：盛岡市／94票1位は「盛岡市」でした。岩手県の県庁所在地である盛岡市は、冷麺やじゃじゃ麺、わんこそばといったご当地グルメが有名で、ふるさと納税の返礼品にもその魅力が反映されています。食品だけでなく、南部鉄器などの工芸品も人気を集め、バラエティー豊かな内容が支持されているようです。
回答者のコメントを見ると「盛岡冷麺が魅力的でした」（30代女性／東京都）、「地元のブランド牛や地酒など特産品が豊富で、ふるさと納税の返礼品が魅力的なため」（20代女性／東京都）、「鉄瓶やお煎餅など名産が多いから」（50代女性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)