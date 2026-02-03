「ご飯と一緒に食べるのが好きな焼肉の部位」ランキング！2位「ゲタカルビ（中落ち）」を超えた1位は？
焼肉を食べるとき、「白いご飯が欠かせない」という人も多いのではないでしょうか。タレの濃さや脂のうまみが加わることでご飯が進む焼肉は、外食でも家庭でも定番の料理です。
そこでAll About編集部では、全国20〜70代の250人を対象に「ご飯と一緒に食べるのが好きな焼肉の部位」に関するアンケートを実施。ランキング結果を紹介しつつ、日本のグルメ事情に詳しい地子給奈穂さんが、ご飯と相性のよい焼肉部位の特徴や、選ばれた理由を解説します。
回答者にゲタカルビを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「脂の甘みとタレの味がしっかりしていてご飯が進むからです」（30代女性／福岡県）
「油を含んだ肉はご飯に絡んで美味しく食べれるから」（40代男性／三重県）
「味の濃い漬け系のお肉と一緒に食べるのが好きだからです」（30代女性／北海道）
「脂っこく何枚も食べれないけど、ご飯に一番あう部位だと思います」（40代女性／愛知県）
＝＝＝
回答者にタテバラを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「脂の旨みやジューシーさがタレと合うから」（30代女性／愛知県）
「濃厚でコッテリしているのでご飯に合って好きです」（30代女性／愛知県）
「タテバラが1番米に合うと思っている タレがいいのと噛み切りやすくて良い」（20代女性／埼玉県）
「味わいたいときはごはんと一緒に食べるとよりお肉を美味しく感じる」（20代女性／埼玉県）
「にんにく醤油で味付けされているとご飯がすすむ」（40代女性／福島県）
＝＝＝
今回のランキングで上位に入った部位はいずれも、タレや味付けの濃さをご飯が受け止めてくれることで、合わせたときに満足感を得やすい点が共通しています。1位のタテバラは、脂のうまみがご飯と一体化しやすく、焼肉を主菜として楽しみたい場面に向いた部位といえるでしょう。一方、2位のゲタカルビは、少量でも味の印象が強く、ご飯を引き立てる存在として選ばれたと考えられます。
ご飯と一緒に焼肉を食べる場合、必ずしも量を多く食べる必要があるわけではありません。味わいのはっきりした部位を選ぶことで、食事全体の満足感につながりやすくなる、今回の結果からは、そんな傾向もうかがえます。
【地子給奈穂プロフィール】
マンガ、小説、雑誌などの編集を経て、2018年にフリーライターへ転向。グルメ、観光、ドラマレビューを中心に取材・執筆に取り組む傍ら、飲食企業のWeb戦略・制作コンサルティングを行うことも。日本の観光・グルメの新商品やトレンドをいち早くキャッチアップし、Webメディアなどで幅広い年齢層や国籍の人に分かりやすく伝えている。
＜調査概要＞
焼肉（牛肉）に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査日：2025年11月5日
調査対象：全国20〜70代の250人（男性：77人、女性：170人、その他：1人、回答しない：2人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
(文:地子給 奈穂)
