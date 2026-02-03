後半戦に入った衆議院選挙。与野党の幹部が次々に県内入りしています。2日は高市首相が新潟5区の候補者の応援に駆け付けました。





新潟5区から立候補したのは届け出順に中道改革連合の前の議員・梅谷守候補。参政党の新人・高野直行候補。自民党の元議員・高鳥修一候補の3人です。



2日の上越市。自民党、高鳥修一候補の応援に駆け付けたのは高市首相です。



【高市早苗首相】

「挑戦しない国に未来ないです。行き過ぎた緊縮思考で縮こまってしまう政治・行政、こんなことやっていたら希望なんて生まれやしません。やっぱり人を動かすのは希望です。私たちも長年願っていた責任ある積極財政という言葉が 自民党の公約に初めて入ったんですよ今回」





過去の総裁選で高市首相の推薦人を務めた高鳥候補。仲の良さをアピールします。【自民・元 高鳥修一候補】「高市さんが総理になってくれて ようやく希望の持てる日本になった。そして日本は必ず変わります。全身全霊をかけてこの一戦戦い抜きます」こちらは3期目を目指す中道改革連合の梅谷守候補です。議席を守るため笠浩史共同国対委員長が糸魚川市に入りました。新党を結成した意義を強調します。【中道 笠浩史 共同国対委員長】「右に寄ったり左に寄ったりではなくて、あくまで人を中心に生活者を中心にした政治をきちっと政策をやっていこうということで今回の我々中道改革連合があるということをまず皆さんご理解をいただきたい。自民党がまた圧勝しそうだという序盤の情勢伝えられている。でも皆さん一強政治に戻すことだけは絶対ダメです」【中道・前 梅谷守候補】「新しい政治の流れを切らさない。 そして中道からそれを引っ張っていく。そのために私はその先頭にこの新潟5区で立たせていただきたいので、勝たせていただきたい」一方、去年の参院選で躍進した参政党。初めての国政選挙に挑む高野直行候補を支えるのは地元の市議たち。去年の補欠選挙で当選したばかりの渡辺希市議もマイクを握ります。【参政党 渡辺希上越市議】「この失われた30年を作ってきたのは誰なのか、これまで政権を担当してきた政党をそのまま選んでしまったらこのまま失われた40年、50年となってしまうのではないでしょうか。これまでうまくいっていなかったのであれば新しい力に希望を託していただきたい」【参政・新 高野直行候補】「新しい日本に、いや、今までの昔の日本をしっかりと取り戻す、そんな活動を皆さんでしていきましょう」後半戦に突入した衆院選。各党の幹部が県内入りし戦いは激しさを増しています。