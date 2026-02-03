「美容医療界で唯一まとも」高須克弥氏の息子・力弥氏、“高市早苗を応援しません”表明。「立派な息子さんすぎる」
医療法人社団福祉会会長の高須力弥さんは2月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。高市早苗首相を支持しないことを明言しました。
【投稿】不支持の姿勢
コメント欄では、「父親と違ってまともな息子さん 素晴らしいです」「いちいち言う必要ある？」「これを宣言する意味は…？」「立派な息子さんすぎる」「宣言されるだけでも勇気がいることと思いますが、日本の将来を見据えてらっしゃるようで素晴らしいです！」「美容医療界で唯一まともな方と思われます」など、賛否両論さまざまな声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「宣言されるだけでも勇気がいる」同日、力弥さんの父親である高須克弥さんが高市首相を支持するような写真を載せた投稿をしたところ、力弥さんは「高須力弥は高市早苗を応援しません」とその投稿を引用リポスト。8日に迎える衆議院議員総選挙の投開票を意識した発言でしょう。
「高須力弥は高市早苗を応援しません」再度宣言さらに克弥さんが2024年7月26日に投稿した「『崇高雄渾』素敵な熟語です。高須克弥は高市早苗先生を応援します」といった内容も、「高須力弥は高市早苗を応援しません」と引用リポストした力弥さん。選挙の行方はどうなるのか注目ですね。
