2月3日は「節分」です。

長崎市の諏訪神社では、毎年恒例の「節分祭」が行われています。

諏訪神社の「節分祭」は豆まきをはじめ様々な行事があって、今 披露されているのは、銀屋町の「鯱太鼓」の時に奉納される“据太鼓” ですね。

そして境内で年男と年女が豆を撒く「豆まき行事」は、時間を区切って5回 行われますが、今年は年男の一人として、NIBの田拓巳アナウンサーが選ばれました。

※くわしくは動画をご覧ください

（永田拓巳アナウンサー）

2002年3月16日生まれ、あと一か月で24歳になる年男です。

私は長崎出身ですが、諏訪神社での節分祭に参加するのは初めてです。

福を授かろうと、諏訪神社の境内には多くの人が豆まきを待ち構えています。

私が身を包んでいるのは裃と言いまして、豆をまく奉仕者が身に着ける神聖な装束です。

節分祭の豆まきは、午後6時をスタートに5回にわたって行われます。

まもなく3回目が始まろうとしていますが、私は今から20分ほど前、無事に豆をまき終えました。

一年の邪気を払い無病息災を願う思いが込められた豆まき行事、今年一年の「福」を、しっかりとつかみ取りたいという気持ちで臨んだんですが、その様子をご覧ください。

（年男・年女）

「鬼は外、福は内」

今年で69回目の開催となった諏訪神社の『節分祭の豆まき行事』。

毎年、諏訪神社が県内の年男・年女の中から奉仕者＝いわゆる “豆まきをする人” を選んでいます。

今年は12歳～84歳まで、64人の年男と年女が参加しています。

節分祭でまかれる豆は、なんと200キロ。

一合枡でいうと、700杯分にあたるそうです。

福を授ける役目というのは めったに出来ることではないので、とても貴重な経験になりました。

先ほど、私と同じ回で豆まきをされた本田文昭さん(84)と、孫の靖汰郎さん(12)です。

豆まきをやってみていかがでしたか？

（孫 靖汰郎さん）

「初めての体験で、おじいちゃんと出られて、とても楽しかった」

“午年” のこの1年をどんな年にしたいですか？

（本田文昭さん）

「かわいい孫と同じ “午年”ということで、二人ともウマが合うんですよ。

今年1年は、できるだけ人のため、世のため、社会のために頑張っていきたい」

私も多くの人たちと一緒に豆まきができて、忘れられない節分となりました。