全国のリーディング上位騎手１４人が腕を競い合う「第２３回佐々木竹見カップ ジョッキーズグランプリ」が２月３日、川崎競馬場の２レース（９、１１Ｒ）で争われ、ＪＲＡの戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝が第１戦のテンダリー（２番人気）で勝利、第２戦のジャスパースパーク（３番人気）で２着となり、総合ポイントで３度目のＶ。優勝賞金２００万円を獲得した。

９Ｒは道中２番手からゴール前できっちり差し切り、１１Ｒは中団追走から直線で脚を伸ばして２着を確保。合計８８ポイントを獲得し、スキのない手綱さばきに「初戦は笹川翼ジョッキーに先に仕掛けられて少し離されましたが、そこをかわしてくれたのは馬の力かな。２戦目はじっくり行って脚をためてという感じで、よく２着に頑張ってくれたと思います」とたたえた。

２０１１年、１９年に続く３度目の優勝に「このシリーズに出させていただいて、毎年、佐々木竹見さん、桑島孝春さんの元気な姿を見て、パワーをいただいて、すごくうれしいです。ベリーベリーホース！ベリーベリー佐々木竹見カップ！！」とインタビューで答え、会場を沸かせた。

総合２位は６６ポイントの小牧太騎手（兵庫）、３位は４６ポイントの石川倭騎手（ホッカイドウ）。ＪＲＡからは２人の参戦で、松山弘平騎手＝栗東・フリー＝は１８ポイントで１１位だった。