ＷＢＣコロンビア代表に内定していたソフトバンクのジーター・ダウンズ内野手（２７）が同国代表の選出を見送られる可能性が高いことが３日、分かった。ロースターの提出期限は現地３日（日本時間４日）。大会中に選手が負傷した場合の年俸を保証する保険がネックとなり、コロンビア野球連盟が招集を断念せざるを得ない状況に追い込まれているとみられる。

基本的にメジャーの４０人枠から外れている選手に関しては、選出する各国野球連盟が保険を準備する必要があるが、複雑な手続きに加えて保険料を負担できないケースが生じているとみられる。ＮＰＢでプレーしているダウンズもその一例で、コロンビア側が問題をクリアにできない公算が高まっているようだ。

第６回ＷＢＣを巡っては「保険問題」が深刻化している。プエルトリコ代表では主将のフランシスコ・リンドア（メッツ）ら主力選手が相次いで保険適用外となり、出場不可に。同国代表が出場辞退を検討する事態に陥った。保険問題を巡っては、前回大会でＭＬＢトップ選手に負傷者が続出したこともあり、保険料が高騰し、審査が厳格化しているとみられる。