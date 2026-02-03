Ｊ１町田の原靖フットボールダイレクター（ＦＤ、５８）は３日、東京・町田市内の公開練習後に報道陣の取材に応じ、先月２８日に獲得したＦＷテテ・イェンギの獲得経緯などを語った。

＊ ＊ ＊

町田は今オフ、ＦＷオセフン（→清水）、ＦＷミッチェル・デューク（→マッカーサーＦＣ）がそれぞれ移籍した。両選手とも昨季は出場機会が減少していたが、ともに現役の代表クラスで実力は高い。痛手はあるが、原ＦＤは「デュークとオセフンはＷ杯を見据えて、出場機会を上げたいと。（その思いを）尊重した」と説明。６月に開幕する北中米Ｗ杯でのメンバー入りへ向けて、両選手の希望に応えた。

過去２シーズン、１トップに入ったオセフン、デュークの前線でのため、空中戦の強さが町田の大きな武器となっていたが、両選手の流出でサイズダウンした。前線の高さが開幕前の課題の１つとなり、「ふざけているかと言われるかもしれないが、３メートルくらいの選手を探していると１回冗談で言った」と明かすほどだ。層の薄くなったフォワードを補強するため、原ＦＤは年明け以降も欧州に足を運び、新加入の候補を探してきた。そこで目に留まったのが、１９７センチの長身を誇るオーストラリア出身のストライカー、イェンギだった。

町田は黒田剛監督の守備的なサッカーへの適正を重視することから、これまで２０代後半の日本人選手をターゲットに補強を進めてきた。現在も「日本人選手がベターと思っている。方針自体はそこまで変わっていない」と明かすように、本来ならばイェンギは候補に入らないが、今回は新規開拓の道を選択した。原ＦＤは「アジア近辺にはいない規格で、動けて守備もできる選手」と期待を寄せる。

まだ２５歳。同じような年齢の外国出身選手が欧州リーグからＪリーグに来る例はまれで、原ＦＤは「（過去の例は）ユンカーくらいかな。本当に来るのかというトライもあった」と、浦和と名古屋で活躍したＦＷキャスパー・ユンカーの名前を挙げ、その希少性を強調する。大化けする可能性も十分に秘めており、町田のサッカーとの親和性も含めて、期待は大きい。

原ＦＤは同じ外国出身の長身フォワードとして、２０年にＪ１でＭＶＰを獲得したＦＷオルンガ、名古屋で２年連続の得点王を獲得したＦＷジョシュア・ケネディ氏などの名前を列挙。「（２選手とも）最初は苦戦していたが、ネルシーニョ、ストイコビッチといった当時の監督が日本仕様にして（活躍した）。そういうのはちらっとイメージはあった。そうなってくれるといい」と、歴代の名助っ人の姿を重ね合わせ、イェンギの活躍をイメージした。