本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
2/3（火）
EUR/USD
1.1745（6.97億ユーロ）
1.1785（8.48億ユーロ）
1.1800（9.35億ユーロ）
1.1850（39.0億ユーロ）
1.1865（6.16億ユーロ）
1.1890（7.14億ユーロ）
1.1900（5.51億ユーロ）
1.1935（15.0億ユーロ）
1.1940（14.0億ユーロ）
1.1950（11.0億ユーロ）
1.2000（14.0億ユーロ）
USD/JPY
155.75（9.52億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.1850に極めて大規模な設定あり、ドル円は155.75と近い水準にポイント、ポンドドルは設定なし
