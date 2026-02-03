リング事故により昨年8月8日に死去した、ボクシングの元日本、東洋太平洋スーパーフェザー級5位・神足茂利さん（享年28）の追悼式が3日、東京・後楽園ホールでの興行内で行われた。

所属していたM・Tジムで同門だった前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28）、同ジムの村田健会長、松田ジムでトレーナーを務める兄の神足昌治さんらが出席し、追悼の10カウントゴングを聞いた。

元ボクサーの兄・昌治トレーナーは神足さんの写真パネルを掲げてリングへ。「家族一同とても辛く悲しく、今までに感じたことのない苦しさと戦う日々が続いている」と神妙な面持ちでスピーチしながら「僕にとって何よりも大切な存在を失ったが、ボクシングがあったからこそシゲ（神足さん）との兄弟愛が深まったと思っている」と感謝を述べた。

「シゲが何よりも愛したボクシングを広め、素晴らしいと伝えていきたい」と今後は地元の愛知県名古屋市でボクシングジムをオープンさせる夢を披露し「シゲの姿、形はここにはありませんが、弟の魂はみなさんの心にあると思っている。どうかシゲの魂を感じてくれたらうれしい。シゲお疲れ様。よく頑張ったね。本当にありがとうございました」と涙ながらに感謝した。

米国合宿などでともに汗を流してきた中谷は「たくさんの方に愛されたファイターだったと感じた」としみじみ。試合前、多くの実戦練習をこなして仕上げる自身は、練習後にMRI検査を受ける日を設けている。神足さんの死去後は「健康チェックシート」の記入を行ってから練習に入ることもあるといい「悔いなくリングに上がるためにできることには目を向けていきたい。神足君の魂は引き継がれていくと思う。M・Tジムの選手たちはもちろん、ボクシング界一人一人が事故を防げるように発信していきたい」と決意を述べた。