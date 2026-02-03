総務省が３日に発表した２０２５年の人口移動報告によると、東京都は転入者が転出者を上回る「転入超過」が６万５２１９人で、全国最多だった。

転入超過数は前年から１万４０６６人減り、４年ぶりに縮小したものの、東京一極集中の傾向は続いている。人口が流出する「転出超過」は４０道府県に上った。

東京都への転入超過数は、新型コロナウイルス禍で２０年、２１年は縮小したが、その後、拡大に転じていた。進学や就職を機に上京する人が多く、転入超過数を年齢別で見ると、２０〜２４歳が５万７２６３人で最も多かった。９歳以下と３５歳以上は転出が転入を上回った。都心のマンション価格や家賃の高騰が転入超過の伸びを鈍化させた可能性がある。

東京圏（東京、神奈川、埼玉、千葉の１都３県）の転入超過数も、前年から１万２３０９人減の１２万３５３４人で、４年ぶりに縮小した。大阪圏（大阪、兵庫、京都、奈良の２府２県）の転入超過数は８７４２人で、２年連続で増えた。名古屋圏（愛知、岐阜、三重の３県）は１万２６９５人の転出超過だった。

都道府県別では、他に神奈川、埼玉、千葉、滋賀、大阪、福岡の６府県が転入超過となった。滋賀は前年は転出超過だったが、外国人の転入者が増えたことが影響した。転出超過数では、広島県の９９２１人が最多で、福島県の７１９７人が続いた。

集計は、住民基本台帳に基づき、住民登録している外国人も含む。国外からの転入者は７８万２１６５人で、国外への転出者の４０万９５９２人を上回った。

政府は「地方創生」を掲げて企業の地方移転などを推進し、東京圏への転入と転出を２７年度に均衡させる目標も定めていた。林総務相は３日の記者会見で「一定の成果が出ている部分もあるが、東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至っていない」と語った。