佐野海舟マインツが久保の元同僚FWを緊急補強!! 恩師と再会「ブンデスに戻るのが待ちきれない」
マインツは2日、オサスナからFWシェラルド・ベッカー(30)を期限付き移籍で獲得したと発表した。ベッカーは昨季までの1年半、ソシエダでMF久保建英と共にプレーしていたウインガー。2年ぶりのブンデスリーガ復帰となる。
ベッカーは2019年夏から24年1月までの間、ドイツのウニオン・ベルリンでプレーしており、22-23シーズンには34試合11得点を記録。当時チームを率いていたのが現マインツのウルス・フィッシャー監督で、2年ぶりの再会となる。
現在ブンデスリーガで16位に沈んでいるマインツは1月31日、今季14試合に出場していたFWベネディクト・ホラーバッハがアキレス腱断裂の重傷を負っており、ベッカーに緊急補強のオファーを敢行。ベッカー自身もオサスナでは9試合無得点に終わっていたなか、ブンデスリーガへの復帰が実現した。
ベッカーはクラブを通じて「全てがこれほど迅速にうまく行ったことを嬉しく思う。ブンデスリーガに戻るのが待ちきれない。ブンデスリーガでの試合はほぼ全てフィッシャー監督のもとでプレーしてきたし、また彼と仕事ができるのを嬉しく思う。残留争いの中でできるだけ多くの勝ち点を獲得したい」と意気込みを述べている。
ベッカーは2019年夏から24年1月までの間、ドイツのウニオン・ベルリンでプレーしており、22-23シーズンには34試合11得点を記録。当時チームを率いていたのが現マインツのウルス・フィッシャー監督で、2年ぶりの再会となる。
ベッカーはクラブを通じて「全てがこれほど迅速にうまく行ったことを嬉しく思う。ブンデスリーガに戻るのが待ちきれない。ブンデスリーガでの試合はほぼ全てフィッシャー監督のもとでプレーしてきたし、また彼と仕事ができるのを嬉しく思う。残留争いの中でできるだけ多くの勝ち点を獲得したい」と意気込みを述べている。