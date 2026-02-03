2月3日の「踊る！さんま御殿!!」にて「浪人を乗り越えた有名人」を放送。

トークテーマ「浪人生活で思わず涙が出そうになった瞬間」では、元メジャーリーガーの上原浩治が、浪人時代は予備校に通う日々で野球を一切やっていなかったという意外な過去を告白。さんまは「それで巨人のエースになってメジャーに行くなんて才能がすごい」と絶賛するが、これに上原は「反論したい」と猛抗議。かつて別の番組でさんまが唱えた「浪人中に肩を休めていたから長持ちした」という自説に対し、上原は「バッティングピッチャーをしていたから（今の肩がある）」と真っ向から主張する。しかし、さんまも「いや、お前が（他の番組で）言ったんや！」と引き下がらず、両者の主張が噛み合わないまま展開された「強肩論争」にスタジオは爆笑に包まれた。

さらに、えなりかずきは受験のために超有名女優とのデート企画を断念したという、驚きのエピソードを披露。1浪して成城大学に進学したえなりだが、子役時代から売れっ子だった彼にさんまは「どうしても大学に行きたかったのか？」「役者を辞めようと思ったのか？」と疑問をぶつける。これに対し、えなりが「合コンってどんなもんなんだろうと思って」と大学生活への淡い憧れを明かすと、さんまは「なんでそう思ったんや」と即座にツッコミ。するとえなりは、すかさず「だってしょうがないじゃないか」とお決まりのフレーズで応酬し、スタジオを沸かせた。

その後、えなりは浪人中に舞い込んだ「有名人同士が手をつないでデートをする」という番組のオファーについて回顧。相手は信じられないほどのビッグネームで、えなり自身も大ファンだったため、一度は日程調整まで進んだという。しかし、候補日が受験日とまさかの丸被り。えなりは「人生を賭けて受験をすると決めていたので」と泣く泣くデートを断った経緯を語ると、さんまは「デートに決まってるやろ！」とえなりに憤慨。しかも、その受験にも落ちてしまったという最悪の結末を明かし、「いまだに後悔している、デートに行けばよかった」と嘆くえなりに、さんまは思わず「腹立つわ」と本音をこぼしていた。