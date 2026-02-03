ロゼ／Photo by Getty Images

【モデルプレス＝2026/02/03】BLACKPINK（ブラックピンク）のROSE（ロゼ）が現地時間1日（日本時間2日）、米ロサンゼルスにあるクリプト・ドット・コム・アリーナで開催された「第68回グラミー賞授賞式」に出席。登壇したレッドカーペットでは抜群のスタイルを披露し、話題を呼んだ。

【写真】BLACKPINKロゼ、美脚＆デコルテ輝くレカペでの姿

◆ロゼ、美脚披露


ロゼは黒のベアトップにクリーム色のボリューミーなスカートを巻き付けたような個性的なデザインのドレス姿で登場。ミニ丈からはスラリと伸びた美しい脚が際立った。

ロゼは最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス賞の3部門にノミネート。Bruno Mars（ブルーノ・マーズ）とともにパフォーマンスした『APT.』のステージでも授賞式を盛り上げ、終了後には2人でピザを食べる姿も投稿していた。

◆ロゼのドレス姿に反響


ロゼの授賞式での姿やSNS投稿には「見惚れる美しさ」「かっこよすぎ」「2ショット嬉しい」「ステージも最高でした」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

