みじんこらっくが、3月25日=“みじんこの日”に1stミニアルバム『回り周って』を配信リリースすることを発表した。また、その先行シングルとなる「まって」を今夜24時に配信リリースする。

みじんこらっくは2026年に入り、1月1に日「もっと」をリリースし、性急なリズムで前へ前へと進む“みじんこロック”のアグレッシブな一面を見せていたが、「もっと」に次ぐ今作「まって」では曲調が一転しており、初のミディアムソングになっているという。なお歌詞は、豆粒（Vo, G）と塩の共作とのこと。

『回り周って』ジャケット写真

ミニアルバムには、これらのシングル曲に未発表トラック「バイバイ」を加えた全6曲収録のが収録される。担当の豆粒は「作ってきた曲の中で3人が好きな曲から録っていったので、この1年が全部詰まった作品」と語っている。配信リリースの前夜となる3月24日には東京・下北沢DaisyBarで初の自主企画ライブ＜みじんこらっく現体制1st Anniversary「”こっぱみじん”にして、あげる！」＞を開催するが、会場では本作の手売り盤をフラゲ販売することも発表された。