みじんこらっく、 “みじんこの日”に1stミニアルバム『回り周って』配信リリース決定。「まって」先行配信も
みじんこらっくが、3月25日=“みじんこの日”に1stミニアルバム『回り周って』を配信リリースすることを発表した。また、その先行シングルとなる「まって」を今夜24時に配信リリースする。
みじんこらっくは2026年に入り、1月1に日「もっと」をリリースし、性急なリズムで前へ前へと進む“みじんこロック”のアグレッシブな一面を見せていたが、「もっと」に次ぐ今作「まって」では曲調が一転しており、初のミディアムソングになっているという。なお歌詞は、豆粒（Vo, G）と塩の共作とのこと。
ミニアルバムには、これらのシングル曲に未発表トラック「バイバイ」を加えた全6曲収録のが収録される。担当の豆粒は「作ってきた曲の中で3人が好きな曲から録っていったので、この1年が全部詰まった作品」と語っている。配信リリースの前夜となる3月24日には東京・下北沢DaisyBarで初の自主企画ライブ＜みじんこらっく現体制1st Anniversary「”こっぱみじん”にして、あげる！」＞を開催するが、会場では本作の手売り盤をフラゲ販売することも発表された。
◾️1stミニアルバム『回り周って』
2026年3月25日（水）リリース
※3月24日よりライブ会場で手売り盤販売（\2,000）
▼収録曲
1.あなたの寝顔を食べにゆく
2.もっと
3.まって
4.ラックミュージック
5.もんじゃ
6.バイバイ
▼先行配信「まって」
2026年2月4日（水）リリース
https://mijinkolauck.lnk.to/Matte
◾️ライブ情報
◆＜Eggs presents 「#楽園収穫祭 〜三人官女ノ集イ」＞
2026年3月3日（火） 東京・下北沢MOSAiC
出演：KIRIKABU / みじんこらっく / マリンブルーデージー / ティプシーズ / O.A.リンダ（サブマリンオルカ号）
OPEN 18:30 / START 19:00
チケット：https://livepocket.jp/e/sanninkanjo
◆＜★みじんこらっく初自主企画★みじんこらっく現体制1st Anniversary「”こっぱみじん”にして、あげる！」＞
2026年3月24日（火）下北沢DaisyBar
出演：アンディー、サンカクスイ、未完成のプライリスト、リリカル、みじんこらっく
OPEN 18:00 / START 18:30
チケットU：https://livepocket.jp/e/6cep5
※みじんこらっくライブ会場で手売チケットも販売 （入場順：ー蠻筌船吋奪鉢 LivepocketＥ日券）