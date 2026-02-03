関東大学サッカーリーグに所属する慶大ソッカー部は３日、都内のキャンパスでプロ内定者会見を行った。男子からはＭＦ田中雄大（→横浜ＦＭ）とＭＦ角田惠風（よしかぜ、→柏）、女子からはＤＦ小熊藤子（→大宮）が出席した。１学年から２人の選手がＪ１クラブへ入団するのは、ソッカー部史上初となった。

男子は２３年に新設されたリーグ３部へ降格したが、１年で２部に戻り、翌年も２部で優勝して１部に昇格。田中、角田は下級生の頃からチームの主力を担い、３部から１部までの復帰劇に貢献した。昨年は１２チーム中１０位で１部参入プレーオフ決定戦に回ると、法大に０―３で敗北。２６年は２部で戦う。

◆各選手のコメント

田中「自分のプレーの特徴は右足のキックでゲームを作るところ。試合を決める一発のプレーを注目して欲しい。ソッカー部は自分にとってかけがえのない存在。全員で作ってきたこの４年間はこれからの人生で必ず生きてくる」

角田「特徴は両足を高いレベルで扱えることと、攻守にハードワーク出来るところ。最終的に２部に降格させてしまったので、これからの自分の活躍が後輩たちの道しるべになる。それを体現できるように頑張って行きたい」

小熊「自分の特徴は右足の正確なロングキックと対人の強さ。自分の特徴を最大限に生かし、貢献できるように頑張りたい」