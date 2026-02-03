QOOPIEが、4月15日に初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』をTower Records限定盤としてリリースすることを発表した。

アルバムには、2025年にリリースした4曲のシングルを含む既発曲5曲に加えて、2025年に実施した東阪ワンマンツアー＜Glad to Meet You＞大阪公演で披露した「Stay or Play? (with SOMAOTA)」、未発表楽曲「AHA (with SOMAOTA)」、また疾走感溢れるインストファンクチューン「Stonehead」、リズミカルかつメロディアスな「Amber」など、全11曲を収録する。またライブでも好評だというボーカルチューン「TOKIMEKI (with Satsuki Teramoto)」も初CD収録となる。

ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️QOOPIE コメント

QOOPIEの初のフルアルバム『FUNK HIGHWAY』をリリースします。どんな楽曲なら、オーディエンスにより楽しんでもらえるのか。辿り着いたのが、バンドならではのグルーヴの中で、ファンクと歌心を融合させる演奏でした。メロディがあることだけが歌心だとは思いません。ギターのカッティング、ベースのドライブ、ドラムのビート。フレーズ一つ一つが思わず口ずさみたくなるような、そんな歌心を宿した楽曲にすることを軸に、制作を進めました。ボーカルがいるかいないかは、音楽を形作る一要素でしかありません。音楽の価値は、人の心が動いたかどうかだと思います。“インスト・バンド”という形態が日本でもっと当たり前の存在になっていく。その一端を担えたらと思っています。

◆ ◆ ◆

また、1stフルアルバム発売に際して東京・大阪にて＜Floor One Man Live Tour＞も決定した。本ツアーは、メンバーがステージではなく、フロアにて演奏する特別なスタイルだという。

なお、3月21日には地元名古屋・今池のサーキット・イベント＜IMAIKE GO NOW 2026＞の中で、QOOPIEがキュレーションするステージ＜IMAIKE GO NOW “BUNGEE JAM STAGE” curated by QOOPIE＞も開催する。

◾️フルアルバム『FUNK HIGHWAY』

2026年4月15日（水）リリース

購入：https://tower.jp/article/feature_item/2026/02/03/0101 形態：CDのみ

流通：全国TOWER RECORDS限定作品

発売・販売元：QOOPIE

商品番号：NCS-10338

価格：2,970円（税込） ▼収録曲

Stonehead

AHA (with SOMAOTA)

Naked

Stay or Play? (with SOMAOTA)

MOONLIGHT

Amber

DANG

LIT

TOKIMEKI (with Satsuki Teramoto)

ROUTE 19

VAN (Live Version) ＊CDのみ収録 M11 CDのみのボーナストラック

◾️＜1st Full Album『FUNK HIGHWAY』 Release Tour 2026 “FLOOR ONE MAN LIVE”＞ 2026年4月15日（水）東京・新代田FEVER 開場18:30 開演19:00

2026年4月29日（水・祝）大阪・心斎橋CONPASS 開場17:30 開演18:00 ▼チケット

・オフィシャル先行：2026年2月3日（火）21:00〜2026年3月21日（土）21:00

https://eplus.jp/qoopie/

・一般発売：2026年3月22日（日）10:00〜

https://eplus.jp/qoopie/ http://l-tike.com/qoopie/ https://w.pia.jp/t/qoopie/

◾️＜IMAIKE GO NOW 2026＞ 日時：2026年3月20日（金・祝）、21日（土）13:00開場（会場による）/ 13:30開演（会場による）

会場：BOTTOM LINE / TOKUZO / CLUB UPSET / HUCK FINN / 3STAR IMAIKE ※5会場同時開催

詳細：https://imaikegonow.com ◆＜THE BOTTOM LINE 「“BUNGEE JAM STAGE”curated by QOOPIE」＞ 日時：3月21日（土）

出演：QOOPIE／toconoma／スーパー登山部

問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041 / www.jailhouse.jp ▼チケット ※前売料金

・一般チケット

各1日券 \6,000 / 2日通し券 \11,000

受付時ドリンク代別途\600必要（通し券 受付時\1,200） ・学割チケット

各1日券 \5,000 / 2日通し券 \9,000

受付時ドリンク代別途\600必要（通し券 受付時\1,200） ・チケット一般発売日

e+ / チケットぴあ /ローソンチケットにて発売中

◾️ライブ・イベント情報 ◆＜BATTLE OF MIDNIGHT BASEMENT＞

2026年2月6日（金） 東京・下北沢・BASEMENT BAR ◆＜たとえばボクが踊ったら presents 梅田界隈 THE CIRCUIT ‘26＞

2026年3月20日（祝・金）大阪BananaHall／Zeela／BANGBOO ◆＜SYNCHRONICITY’26＞

2026年4月12日（日）開場開演 13:00（予定）

東京・渋谷近辺ライブハウス ※会場は未定

https://synchronicity.tv/festival/