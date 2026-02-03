FLOW、世界五大陸でのライブを達成 『J-POP Anime Ivoire 2026』でアフリカ公演実現
ロックバンド・FLOWが、1月31日にアフリカのコートジボワール・アビジャンで国際交流基金主催の『J-POP Anime Ivoire 2026』に出演し、同出演をもって“ライブによる世界五大陸制覇”を達成した。
【写真】FLOWでベースを担当するGOT’S（左）
FLOWは、2006年9月にアメリカ・ダラスで開催された『AnimeFest 2006 in Dallas』への出演を皮切りに、2011年3月にはシンガポールで『JPLEX v1 SUPER ANISON LIVE＠Singapore』に出演。2012年7月にはフランス・パリで開催された『JAPAN EXPO 2012』でヨーロッパに進出し、2024年7月にはオーストラリア・シドニーにて『FLOW WORLD TOUR “ANIME SHIBARI 2024-2025”』の一環としてオセアニア公演を実施してきた。そして今回の『J-POP Anime Ivoire 2026』出演によりアフリカ大陸でのライブも実現し、アメリカ大陸、アジア、ヨーロッパ、オセアニア、アフリカという五大陸すべてでの公演を成し遂げたことになる。
昨年は『FLOW WORLD TOUR 2025 “NARUTO THE ROCK”』と題した『NARUTO-ナルト-』とのコラボレーションライブにチャレンジし、ヨーロッパおよび北米を巡る全13ヶ国30都市30公演のツアーを完走。近年は国内のみならず、サウジアラビアで年3回のライブに出演するほか、ペルーでは7000人を動員するなど海外に精力的なライブ活動を展開してきた。
日本のアニメやマンガをはじめとするポップカルチャーへの関心が高まる西アフリカ地域において、アニメ作品の楽曲を数多く手がけてきたFLOWのライブは大盛況となった。
代表曲「GO!!!」「Sign」「COLORS」などでは、日本語にも関わらず、会場は大熱唱。コートジボワールでは馴染みのない、観客全員によるウェーブをKEIGO（ボーカル）の掛け声で行い盛り上がった。
また、KEIGOがフランス語でMCを行うシーンもあり、「日本とコートジボワール、離れているけれど、僕たちはアニメと音楽でつながっています！」と現地の言葉でメッセージを届け、観客とダイレクトに心を通わせた。
600人集客の会場には当日朝5時から並んでいる熱狂的なファンの姿も見られ、1000人以上が入場できないほど、多くの観客がFLOWのライブを心待ちにしていたという。
国境を越えて音楽を届け続けてきたFLOWの挑戦は、この一夜をもって大きな到達点に達した。今年は「100年に一度の“26（フロウ）イヤー”」を迎え、さらなる勢いで加速していくFLOWに注目が集まる。
なお、胸部大動脈解離のため療養していたベースのGOT’Sが、3月開催のライブより活動を再開することも発表されており、5人そろったFLOWの復活にも注目が集まる。
