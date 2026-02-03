総務省が「人口移動報告」を発表しました。

他の地域に移り住むと、元々住んでいた「地元のあるある」が通じない…という人も多いようです。

【写真で見る】「ガードレールが黄色い」「サメが日常の食卓に」 伝わらない“県民あるある”

“東京一極集中”の傾向続く

総務省が発表した「人口移動報告」によりますと、東京の“一極集中”が続いています。2025年の1年間で転入が45万1843人、転出が38万6624人で、このうち転入超過が6万5219人となっています。

対して、転出超過は40道府県で、最も多いのは広島県で9921人でした。

保険会社が47都道府県の人に聞いた「生活意識調査」。知られざる県民性などが見えてきました。

生活意識調査で見えてきた、知られざる“県民性”

山形純菜キャスター:

まずは、県民あるあるについて。

【県民あるあるだと思うことは?】（ソニー生命調べ 「47都道府県別 生活意識調査」）

▼石川県

「弁当よりも傘が大事」

一年を通して雨が多く、天気が変わりやすいことから、「弁当を忘れても傘を忘れるな」という言い伝えがあるそうです。

▼栃木県

「お寿司が好き」

栃木は日光や那須高原など観光地が多く、県外から多くの人が訪れる。そのため、他の地域の海の食文化を聞く機会も多く、栃木にはない「海への憧れ」が強いのではないかということです。

▼滋賀県

「琵琶湖の水を止める」と言う



▼静岡県

「夏でもおでん」



▼東京都

「東京土産に悩む」



▼岩手県

「移動距離が長い」

“一目惚れが多い”都道府県は…

山形キャスター:

恋愛に関する都道府県の調査もあります。各都道府県の男女50人ずつに聞きました。

【一目惚れ 多い都道府県は?】（ソニー生命調べ）

▼男性

1位: 滋賀県・徳島県

3位 :山梨県・高知県

5位 :香川県・大分県

▼女性

1位: 滋賀県・三重県・長崎県

4位 :徳島県・愛媛県

東京・中央区にあるアンテナショップ「ここ滋賀」で、お客さんやスタッフに話を聞いてみると…

男性（滋賀出身）

「妻ですかね。一目惚れだったんだろうなって。学生時代の学校職員だったので、カウンター越しにいいなと」



男性 （滋賀出身）

「一目惚れしたことはあるんですが、それが実ったかどうかは別で…」



女性（滋賀出身）

「どちらも滋賀県出身で、父が母に会ったときにいいなと思ったみたいで。それは一目惚れかなって思いますね」



女性（神奈川出身）

「夫が滋賀県民なんですけど、一目惚れなのかな。私はそうじゃないです」

経済アナリスト 馬渕磨理子さん（滋賀出身）:

確かに父親は、母親のことを「一目惚れ」って言っていました。私自身も、学生の時は「隣の学生のことをかっこいいな」と思ったこともありました。

山形キャスター:

滋賀県民の一目惚れは、なぜ多いのか。

県民性に詳しい東京富士大学 浮谷秀一教授によると、理由のひとつとして、「近江商人のDNA」が関係しているのではないかといいます。



近江商人は「売り手よし、買い手よし、世間よし」という「三方よしの精神」があり、「売り手買い手ともに満足し、そして社会貢献するのがいい商売だ」という考えがありました。そこから「人当たりがよく、人が好き」という特徴があることで、一目惚れしやすく、一目惚れされやすいのではないかということでした。

貯蓄額に関する調査も！貯蓄上手なのは…

山形キャスター:

お金に関する都道府県の調査もあります。

【1か月の貯蓄額は?】（ソニー生命調べ）

1位:京都府 4万5200円

2位:滋賀県 3万9700円

47位:岩手県 1万7100円



全国平均:3万903円

東京富士大学の浮谷教授によると、「京都府には『他人に迷惑にならないように』という考えがあるので、お金の備えもしっかりしているのではないか」ということでした。

【初詣 お賽銭の金額は?】（ソニー生命調べ）

1位:秋田県 1925円

2位:静岡県 1478円

47位:広島県 159円



全国平均:603円

井上キャスター:

いずれも、滋賀県が上位に入っていますね。

経済アナリスト 馬渕磨理子さん（滋賀出身）:

滋賀県が上位を張るランキング、見たことないです。

