「大きくなりましたね」中川翔子、双子とのスリーショット公開！ 「表情が出てきて、ますます可愛く」
タレントの中川翔子さんは2月3日、自身のInstagramを更新。双子とのスリーショットを公開しました。
【写真】中川翔子＆双子とのスリーショット
さらに、「最近ほんとよく絵日記みてます！という話題で話していただくことが増えてびっくり、嬉しいな」と、写真と共に投稿している絵日記について驚きと喜びをつづっています。
ファンからは、「たまらん かわいい」「表情が出てきて、ますます可愛くなってきましたね」「大きくなりましたね」「絵日記、いつも楽しみにしています」「癒しだね あーかわいい」「癒されます」などの声が相次ぎました。
「絵日記、いつも楽しみにしています」中川さんは「あっという間に節分！」とつづり、合計20枚の写真と画像を投稿。双子とのスリーショットなど、ほのぼのとした日常の風景です。また「復帰ライブまで一カ月きってしまった 妊娠中は産後の体力を想像できなかった、スクワットとお散歩、でがんばりたいです お兄ちゃん7.28キロもあったから筋トレになりそう。抱っこ紐で抱きながらクイックルワイパーとかしてる！」と、復帰ライブに向けて本格的に体力作りに励む様子を明かしました。
双子とのお宮参りショットも自身のInstagramで子育ての様子などをたびたび公開している中川さん。2日の投稿では「双子とホテル椿山荘東京でお食い初めとお宮参り！」とつづり、双子とのお宮参りショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
