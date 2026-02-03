島根県らしさを感じる「島根県のお土産」ランキング！ 「出雲三昧」「出雲のお福わけ」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年1月21日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、島根県らしさを感じる「島根県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「老舗の和菓子店が地元の食材を使って作っているので、島根のお土産にふさわしいと思います」（50代女性／青森県）、「品がある見た目で量もちょうど良い。昔からのものなので誰にでも渡せるのも良い」（20代女性／千葉県）、「お土産で頂いた事があり、とても美味しかったので。あのネットリした食感がクセになる」（50代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「幸せになれそう。神のご加護がありそうだから」（40代女性／埼玉県）、「縁起が良く、ひとくち生姜糖はピリッとした生姜の風味が楽しめます」（50代男性／奈良県）、「出雲大社に因んだ、人気のあるお土産なので喜ばれる」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「マスコットであるしまねっこが有名」（40代女性／広島県）、「ゆるくて温かい島根の空気感と、公式キャラクターならではの安心感が詰まった、島根県らしいお土産だから」（60代女性／愛知県）、「島根県の公式キャラを形にし、見た目だけで島根と分かり、子どもから大人まで親しみやすく、観光の思い出として残りやすい代表的土産だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
同率2位：出雲三昧（桂月堂）／44票同率2位の1つ目は、桂月堂の「出雲三昧」です。茶処・松江の老舗が手掛ける三層の棹（さお）菓子で、あずきを挽いた「諸越粉」を用いた落雁やようかん、求肥を重ねた奥深い味わいが特徴。茶の湯文化が根付く島根県らしい、繊細で気品あふれる和菓子として高く支持されました。
同率2位：出雲のお福わけ（寿製菓）／44票同率2位にランクインしたもうひとつは、寿製菓の「出雲のお福わけ」です。縁結びの地・出雲にちなんだ、紅白のおめでたいおまんじゅう。しっとりとした生地と優しい甘さの餡が特徴で、出雲大社参拝の記念や大切な人への贈り物として、島根の福を感じさせる逸品です。
1位：しまねっこ人形焼（なかうら）／67票1位に輝いたのは、なかうらの「しまねっこ人形焼」でした。島根県観光キャラクター「しまねっこ」の形をしたかわいらしい人形で、中には濃厚なカスタードが詰まっています。ご当地キャラクターの親しみやすさとキャッチーな見た目が、島根らしさを楽しく伝えるお土産としてトップに選ばれました。
