俳優のえなりかずき（41）が3日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。憧れの女優とのデート企画のオファーがあったものの、入試日程と重なり断念したことを明かした。

「受験浪人した有名人SP」に登場。えなりは1年浪人して成城大学に進学。「浪人生活で思わず涙が出そうになった瞬間」という話題になり、「昔、有名人同士のデートを番組がプロデュースする番組があった」と切り出し、「本当に信じられないくらいビッグネームの女優さんとデートしませんかというオファーが来たんです」と明かした。

女優のスケジュールの都合で、2日だけ候補日をもらったというが、「どっちか1日空けてくださいって言われたんですけど、2日間とも入学試験日だったんですよ」と日程が合わなかったことを告白。「えーーーと思って」と頭を抱え、「2年くらい本当にお金も投入して、人生をかけて、試験を受けると決めていたので」と悔やんだ。

MCの明石家さんまから「何悩んでんねん。デートに決まってるやろ」とダメ出しされたが、「めっちゃ勉強したんですよ」「いまだに悔しいんですけど、泣く泣く」となどと語った。

相手の女優は大ファンの上戸彩だったといい、「受かってたら良かったんですけど、その2日間とも落ちてたんですよ。だったら行けば良かった〜って」と悔しそうな表情を浮かべていた。