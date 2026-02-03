俳優の木村拓哉（５３）が３日、東京・六本木で行われた主演映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」（２０日公開）のカーペットアライバル＆完成披露試写会舞台あいさつに、綱啓永（２７）、齊藤京子（２８）、井桁弘恵（２９）、大原優乃（２６）らと出席した。木村は舞台あいさつで劇場に入った観客全員にポップコーンと節分にちなんで豆をプレゼントする“神サプライズ”を自ら発案し、盛り上げた。

豪華キャストとともに六本木を彩った。舞台あいさつではキムタクらしく観客一人一人に向けてサプライズを実施。客席からはまさかのプレゼントに「えー！！」と大興奮の歓声が上がった。

この日は前編、後編を一気に見る長丁場の間の舞台あいさつ。木村は「皆さんの人生の内の５時間をくれた」と感謝。集まった観客分のポップコーンと、節分ということで豆も用意した。自ら客席に足を運び可能な限り、男性キャストとともに手渡しして、時間が迫ると「ごめん、これを回してくれる？」と話しかけ神対応を見せ続けた。

同作は警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹による新感覚警察ミステリー小説「教場」シリーズ。木村演じる冷酷無比な鬼教官・風間公親と、さまざまな思いを抱えて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙が話題となった。

物語の最終章は前代未聞の前編「Ｒｅｕｎｉｏｎ」はＮｅｔｆｌｉｘ配信で、後編「Ｒｅｑｕｉｅｍ」は２０日より映画館で公開。２０年に正月のスペシャルドラマとして始まり、フジテレビ系「月９」で連ドラ、最終章は配信と劇場版という異例の形でラストを迎える。

木村は「コロナ禍を皆さんとともに現場でも経験した。今までの時間、つくってきたものがあったからこその今回」と過去作にも思いをはせた。さらに「（前編を配信、後編を劇場というのは）前例がないと言われて不安なテンションを感じた。でもむしろ『前例がありません』という言葉はいい言葉。前向きに捉えられる。なおさらやりましょうという感覚になれた」とキムタクらしく強気にアピールした。

また、この日出席予定だったＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ・猪狩蒼弥（２３）は体調不良で欠席した。