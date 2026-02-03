10年ぶりに実家へ戻った娘。故障家電を放置する“汚屋敷あるある”を目の当たりにして…／母は汚屋敷住人 新装版
『母は汚屋敷住人 新装版』（高嶋あがさ/竹書房）第4回【全8回】
【漫画】『母は汚屋敷住人 新装版』を第1回から読む
片づけられない母vs.片づけたい娘。衝撃の初期作に、汚屋敷の“その後”を収録した新装版が登場！ 友人との同居生活を終え、実家に戻った30代独身の娘が目にしたのは、荒れ果てた母の汚屋敷だった。「捨てる物なんてない！」言い張る母に、娘はチェーンソーなど普通の片づけでは使わない工具を手に、壮絶なゴミ捨てバトルを開始する。最大の敵は、腐ったゴミでもゴキブリでもなく「母親」だった…！ 行政処分が先か、隣人からの訴訟が先か。お片づけコミックエッセイ『母は汚屋敷住人 新装版』をお届けします。母と決別し、自分なりの片づけ方法を見つけるまでを描く『母を片づけたい〜汚屋敷で育った私の自分育て直し〜』も好評発売中です。
この記事には不快感を伴う描写が含まれます。ご了承の上、お読みください。
【漫画】『母は汚屋敷住人 新装版』を第1回から読む
片づけられない母vs.片づけたい娘。衝撃の初期作に、汚屋敷の“その後”を収録した新装版が登場！ 友人との同居生活を終え、実家に戻った30代独身の娘が目にしたのは、荒れ果てた母の汚屋敷だった。「捨てる物なんてない！」言い張る母に、娘はチェーンソーなど普通の片づけでは使わない工具を手に、壮絶なゴミ捨てバトルを開始する。最大の敵は、腐ったゴミでもゴキブリでもなく「母親」だった…！ 行政処分が先か、隣人からの訴訟が先か。お片づけコミックエッセイ『母は汚屋敷住人 新装版』をお届けします。母と決別し、自分なりの片づけ方法を見つけるまでを描く『母を片づけたい〜汚屋敷で育った私の自分育て直し〜』も好評発売中です。
この記事には不快感を伴う描写が含まれます。ご了承の上、お読みください。