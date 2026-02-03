男女の飲み会で好印象をゲットできる♡【肌見せしない】オトナコーデ特集
コーデを組みあわせるうえでいちばん難しいのが、“いい感じ”と“やりすぎ”の境界線。そこで今回は、万人ウケを狙う「肌見せしないあえて隠すコーデ」を3つご紹介します。男女の飲み会では肌は出さないのが得策…！？あえて隠す術を身につけよ♡
狙った肌見せは、ぜーーーったい禁物！
男子のいる場での肌見せは、同性から引かれがち。
だから、男女の飲み会では肌は出さないのが得策。“あえて隠す”術を身につけよう。
Cordinate ミニワンピはタイツを添えてやりすぎ感を回避
シックな雰囲気を高める、グレーのシアータイツがミソ。
Cordinate ハンパ丈のスカートにソックスあわせがトレンド
落ち着きのあるプリーツスカートで高嶺の花な存在に♡
Cordinate 物理的な肌見せよりシアーで肌を感じさせて
透け素材を利用すれば、肌見せせずとも抜け感を演出できる。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）
村瀬紗英
中川紅葉
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海