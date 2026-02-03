男女の飲み会で好印象をゲットできる♡【肌見せしない】オトナコーデ特集

コーデを組みあわせるうえでいちばん難しいのが、“いい感じ”と“やりすぎ”の境界線。そこで今回は、万人ウケを狙う「肌見せしないあえて隠すコーデ」を3つご紹介します。男女の飲み会では肌は出さないのが得策…！？あえて隠す術を身につけよ♡

狙った肌見せは、ぜーーーったい禁物！

男子のいる場での肌見せは、同性から引かれがち。

だから、男女の飲み会では肌は出さないのが得策。“あえて隠す”術を身につけよう。

Cordinate ミニワンピはタイツを添えてやりすぎ感を回避

シックな雰囲気を高める、グレーのシアータイツがミソ。

ジャケットワンピース 25,300円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 バッグ 7,480円／MOUSSY（バロックジャパンリミテッド） タイツ 1,210円／靴下屋（Tabio）ローファー 10,890円／RANDA

Cordinate ハンパ丈のスカートにソックスあわせがトレンド

落ち着きのあるプリーツスカートで高嶺の花な存在に♡

カーディガン 20,900円、ソックス2,200円／ともにMardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）キャミソール 2,400円 ／PEACHJOHN スカート 11,000円／COCO DEAL（ココ ディール） ベルト 6,990円、バッグ 11,900円／ともにMANGO パンプス 7,700円／オリエンタルトラフィック（ダブルエー

Cordinate 物理的な肌見せよりシアーで肌を感じさせて

透け素材を利用すれば、肌見せせずとも抜け感を演出できる。

シアートップス 13,200円／EIMY ISTOIRE ルミネ新宿 ルミネ2 スラックス 7,900円／GENERAL IDEA（blaseout）リボンヘアピン 各4,400円／seven two three インナー／スタイリスト私物

撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）

村瀬紗英

中川紅葉

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海