【目指せコンプ】ファミマで買える！「人気チェーンの激かわグッズ」が当たる“ハズレ無し”くじの賞品が豪華すぎ〜!!
株式会社タイトーは2026年1月24日（土）より、全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて、タイトーくじの新商品「タイトーくじ ドムドムハンバーガー第2弾」の販売を順次開始しています。
前回販売時に大好評だった「ドムドムハンバーガー」くじの第2弾が登場！
このくじのためにドムドムハンバーガーが命名した「くじ限定カラーのマスコット」や、アンケートで商品化してほしいメニュー第1位を獲得した「丸ごと!!カニバーガー」のマイルドカレーソース味のぬいぐるみなどがラインナップしています。
どれも手に入れたくなるグッズばかり！ はずれなしのくじ、ぜひゲットしてみて♪
商品ラインアップ
〈A賞〉とってもおおきなぬいぐるみ うめぼし大（全1種）サイズ：約45cm
〈A賞〉とってもおおきなぬいぐるみ うめぼし大（全1種）サイズ：約45cm
〈B賞〉クッション かりんとう饅頭（全1種）サイズ：約42cm
〈C賞〉マスコットコレクション（全5種）サイズ：約12cm
〈D賞〉豆皿コレクション（全5種）サイズ：約10cm※種類は選べません
〈E賞〉ハンドタオルコレクション（全5種）サイズ：ハンドタオル：約25cm、箱：約10cm※種類は選べません
〈F賞〉クリアファイル＆ステッカーセット（全5種）サイズ：A4サイズ、ステッカー：約8cm
〈LH（ラストハッピー）賞〉ぬいぐるみ 丸ごと!!カニバーガー マイルドカレーソースver.（全1種）サイズ：約40cm
〈WH賞〉ぬいぐるみ 丸ごと!!カニバーガー マイルドカレーソースver. ※タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で30名にLH賞がプレゼント。
〈EXH賞〉とってもおおきなぬいぐるみ うめぼし大 ※タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した方の中から抽選で100名にA賞がプレゼント。
※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。
※記載の内容は予告なく変更になる場合があります。
※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります。
※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
「タイトーくじ「ドムドムハンバーガー第2弾」」販売概要
【発売日】2026年1月24日(土)
【価格】1回800円（税込）
【等級数】全6等級＋LH（ラストハッピー）賞
【取扱店舗】全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗
※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。
※商品はなくなり次第終了となります。
（C）TAITO CORPORATION