投票まであと5日となった衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。



【長野４区】

塩尻市や諏訪、木曽地域が選挙区、ブーメラン状に広がる「長野4区」。

有権者は23万人余り。自民の前職に共産と国民民主の新人が挑む三つどもえの戦いです。



「長野４区」には届け出順に、共産党の新人・武田良介さん（46）、自民党の前職・後藤茂之さん（70）、国民民主党の新人・花岡明久さん（46）の3人が立候補しています。





■■■【共産・新】武田良介候補■■■「頑張ります、ありがとうございます」「体気を付けてね、寒いから」共産党の新人、武田良介さん。2016年から、参議院議員を1期務めました。おととしの衆院選では自民・後藤さんとの一騎打ちに敗れました。今回の選挙戦、自民党政治との対決姿勢を明確にしています。武田候補「今の失われた30年といわれる経済低迷、自民党政治の結果じゃありませんか。この高市政権と正面から対決しなければ、いま政治家の役割は果たせないのではないでしょうか」「もっと大金持ちに課税を」と訴え、国民の暮らし第一の物価高対策と外交安全保障を政策の柱に掲げます。武田候補「これから成長戦略だといっているけど、大企業を応援するような、そういう積極財政でいいのかと。やっぱりちゃんと利益を上げている大企業だとか、大金持ちの皆さんいらっしゃいますから、そういう方たちにちゃんと税金を納めてもらう、国民の暮らしを支えていくと。そういう政治が必要だと大いに訴えたい」中道改革連合の結成によって、前回まで続いてきた野党共闘の関係は解消。その分、これまで以上に共産党としての立場を鮮明に打ち出します。武田候補「安保法制を廃止にしなければならない、憲法を守る当たり前の政治にしなければいけない、ごくごく自然な当たり前のことだと思うが、そのことを考えたときに武田しかいないと。必ず支持を広げて当選することができる、そういう条件はある選挙だと思って戦っています」■■■【自民・前】後藤茂之候補■■■「日本はもっともっとしっかりとやるべき政策を、自民党らしい政策を、高市早苗らしい政策を、今すぐやらなければならないし、やりたい」9回目の当選を目指す自民党の前職、後藤茂之さん。これまで厚生労働大臣や経済再生担当大臣などを務めた実績をアピールします。「豊かな地域。安心な日本」をキャッチフレーズに、特に、中小企業支援をはじめとする経済対策に力を込めます。後藤候補「中小企業しっかりと応援していく。そこで働く人たち、経済が良くなったこと、豊かさを実感できるようにしなければなりません。やはり社会保障だとか、教育とか社会資本の基本的な整備、そうしたことは国が、地域でしっかりと生きていけるための条件を整えていく責任があると思っています」真冬の選挙戦。ダウンジャケットに、遊説カーでは毛布と、寒さ対策も万全です。都市部から山間部までくまなく回りつつ、今回は街頭での活動は短めに。暖かい屋内での個人演説会を増やして支持を訴えています。後藤候補「進退をかけた戦いということを申し伝えるとともに、やっぱり今一番大事なのは、地域の中小企業、農家をしっかり支え、そして物価高騰で苦しい生活を送っている地域の皆さんの生活をしっかり守っていく、そのことを一番中心に訴えかけています」■■■【国民・新】花岡明久候補■■■「こんにちは。国民民主党の花岡です。頑張ります」国民民主党の新人、花岡明久さん。過去2回連続で、自民と共産の一騎打ちとなった長野4区に、国民民主党が初めて候補を擁立しました。花岡候補「新たな選択肢が増えたと喜んでいただいているところは、率直に受け止めております」2012年の衆院選では、旧民主党の候補として長野5区に出馬した経験があり、今回が2度目の国政挑戦です。「ひたすら国民目線 対決より解決」を合言葉に、24時間の小児科受診など、潜在化した社会課題の解決を訴えます。花岡候補「私の目指す社会は、どんな地域に住んでいても質の高い生活サービスを受けられる世の中にしたい、社会にしたい。オンライン診療を使って、小児科医が割かし充実している首都圏から、夜間休日に小児科が足りない地域のお子さんを診る、そのようなシステムです」街頭ではとにかく走る、走る。１人１人と言葉を交わし、無党派層の取り込みに力を注ぎます。花岡候補「全体に私のこと知っていただく。どちらか偏らず、しっかり皆さんに言葉を届けることを実施していきたいと思います。全力で明るく元気よく謙虚にいきたいと思います」■■■長野4区、有権者23万人余りの選択は…。三つどもえの熱い論戦が繰り広げられています。