えなりかずき、超大物と“幻のデート企画” 意を決して実名告白→さんま一喝「腹立つ！」
俳優のえなりかずきが、3日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。超大物俳優との“幻のデート企画”について明かした。
【写真】えなりが一生後悔！デートを行う予定だった超大物
この日の企画は「浪人を乗り越えた有名人」。えなりは「昔、有名人同士のデートを番組がプロデュースしますっていう番組があったんです」と切り出すと「僕も大ファンで、信じられないくらいビッグネームの女優さんとデートしませんかというオファーがきたんです」と声を弾ませた。
そのお相手は当時から多忙を極めていたそうだが、なんとかスケジュールの都合をつけて、候補日が2日出たものの、えなりは「2日間とも、入学試験日だったんです。2年ぐらいお金を投入して、人生をかけて、試験を受けると決めていたので、これはデート…」と苦悩をにじませたと回顧。明石家さんまが「何言うてんのか！デートに決まっているやろう！」と一喝するも、えなりは「めっちゃ勉強したんですよ！いまだにくやしいんですけど、泣く泣く、そこは試験（を選んだ）」と振り返った。
えなりが「これ、言っちゃいけなかったら（放送では）切ってほしいんですけど、上戸彩さんだったんです。これが受かっていたらよかったんですけど、2日間とも落ちたんです」と実名をあげて告白。スタジオから驚きの声が上がる中、さんまは「本当に…腹立つ！」とあきれていた。
【写真】えなりが一生後悔！デートを行う予定だった超大物
この日の企画は「浪人を乗り越えた有名人」。えなりは「昔、有名人同士のデートを番組がプロデュースしますっていう番組があったんです」と切り出すと「僕も大ファンで、信じられないくらいビッグネームの女優さんとデートしませんかというオファーがきたんです」と声を弾ませた。
えなりが「これ、言っちゃいけなかったら（放送では）切ってほしいんですけど、上戸彩さんだったんです。これが受かっていたらよかったんですけど、2日間とも落ちたんです」と実名をあげて告白。スタジオから驚きの声が上がる中、さんまは「本当に…腹立つ！」とあきれていた。