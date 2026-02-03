日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は３日、都内で、男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了と今後の強化体制に関する記者会見を開いた。島田慎二会長（５５）は、事実上の解任となった背景について、急激な強化方針の転換があったと説明。同会長は「正直言ってＪＢＡとして反省すべき点だと思っている」と話した。

１次リーグ敗退となった２４年パリ五輪後、ＪＢＡは同年の９月の理事会でロサンゼルス五輪を目指しホーバス氏の続投を決定。だが、昨年１０月に新設された強化委員会（前技術委員会）の伊藤委員長のもと、五輪ごとの強化計画と次世代代表の強化を同時並行で進める「１２年の中長期計画」にシフト。１月初旬にホーバス氏と説明の場を設けたが、折り合いがつかずＪＢＡ側から契約終了を申し出た。

島田会長は「決めたものを踏襲するのが本来のあるべき姿。（踏襲しない場合は）よほどの成績不振が無い限りで、ホーバスＨＣはそういう状況ではなかった」と説明。結果として、理事会の決定と強化委員長新設とのタイムラグが生じ、ホーバス監督に方針転換を強いることとなり、「正直言ってＪＢＡとして反省すべき点」と非を認めた。

「日本代表の魂を彼が作ってくれた」とホーバス氏に感謝を語った島田会長。同氏の胸中も想像した。「２８年ロスを一緒に目指す前提でここまで一緒に戦ってきているので、強化体制・方針がかわったとはいえ、当然トーマスからいえば忸怩（じくじ）たる思いはあったと思う」。急激な変化に折り合いがつかない難しさをホーバス氏も理解していたと見解を示した。その上で「そもそも、変化に我々が一気に舵を切り出した事に関してはヘッドコーチなりにいろんな思いがあったと思う」と語った。