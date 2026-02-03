道路の真ん中に謎のポール！ミラーを破壊する恐怖の道
2月3日（火）に放送した「ありえへん∞世界 衝撃映像＆埼玉vs千葉vs神奈川vs群馬vs東京！大バトル㊙生態調査」
【動画】道路の真ん中に謎のポール！ミラーを破壊する恐怖の道
▽世界の衝撃映像大連発！
▽○○人の生態調査！埼玉人vs千葉人vs神奈川人vs群馬人vs東京人㊙生態調査SP
埼玉県
・越谷市…七味が好きすぎる“ありえへん夫婦”が出没する事件
・入間市…客が少ないのに潰れない弁当店＆激狭駐車場
・戸田市…ケーキ工場直売で爆買い＆神戸牛が激安で買える行列店
・志木市…道路の真ん中に謎のポール！ミラーを破壊する恐怖の道
千葉県
・船橋人…ラーメン店で「クラムチャウダー」を食べる事件＆謎のローカルテーマパークに殺到「ピーターパン」
・市川人…セブンイレブンを「セブンコ」と略す事件＆地名「北方」読み方難解事件
・旭人…インスタント焼きそばの定番が全く違う事件
神奈川県
・川崎市…地域住民を困惑させるありえへん標識
・三浦人…「三崎」のアクセントにうるさい事件＆終点・三崎口駅で絶望する人々
東京
・北品川…危険すぎる横断に困惑！ありえへん開かずの踏切
・三鷹人…「鷹」の字が難しすぎて書けない事件
・町田人…ついに神奈川県に吸収された？住所変更の衝撃真相
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）
美輪明宏、宮崎哲弥
