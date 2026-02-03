「幽霊は科学で説明できる」夫はそう言うけれど…でも何かがおかしい【夫が勝手に事故物件決めてきた 第2話】
■これまでのあらすじ
ある日、夫が勝手にマンションを決めて帰ってくる。相場の半額の家賃で「掘り出し物だよ」と夫は言うが、それもそのはず、そこは5年前に事件があった事故物件だった。しかも犯人はいまだ捕まっていない!?
訳ありの物件に住む。それも犯人が捕まっていない未解決事件の現場の部屋…。
私は「絶対に嫌！」でした。だって気持ち悪いし、幽霊…というか何か出るかもしれないと思うと怖すぎます。
でも、夫は「合理的に考えると言い選択」だと言って聞いてくれません。
そして、引越し当日ー夫は学会に行って不在でした。夫は家にいないことも多いのです。引越し先のマンションは明るく綺麗で、確かにここに15万円で住めることはないのは理解できるのですがー。
えっ…玄関を開けた瞬間、黒い影が見えたような気がして…。
脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり
