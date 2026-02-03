■これまでのあらすじ

ある日、夫が勝手にマンションを決めて帰ってくる。相場の半額の家賃で「掘り出し物だよ」と夫は言うが、それもそのはず、そこは5年前に事件があった事故物件だった。しかも犯人はいまだ捕まっていない!?



訳ありの物件に住む。それも犯人が捕まっていない未解決事件の現場の部屋…。私は「絶対に嫌！」でした。だって気持ち悪いし、幽霊…というか何か出るかもしれないと思うと怖すぎます。でも、夫は「合理的に考えると言い選択」だと言って聞いてくれません。

医者だからなのか…夫がズレてるのか…、とにかく私の感覚とは違うことが多くて日常生活でも？？？と思うことが多発するのです。でも、論理的に説明されてしまい、私はいつも論破されて夫のいう通りになってしまうのです。そして、引越し当日ー夫は学会に行って不在でした。夫は家にいないことも多いのです。引越し先のマンションは明るく綺麗で、確かにここに15万円で住めることはないのは理解できるのですがー。えっ…玄関を開けた瞬間、黒い影が見えたような気がして…。脚本:鬼志仁、イラスト:ぺぷり(ウーマンエキサイト編集部)